A Terapêutica Farmácia de Manipulação informou que reabriu a linha de produção de medicamentos estéreis em São José dos Campos que havia sido interditada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
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Em nota, a empresa informou que a área de manipulação de medicamentos estéreis foi liberada “após inspeção das autoridades sanitárias competentes”.
“A Terapêutica recebeu a liberação para retomar integralmente suas operações. Atualmente, a área de estéreis opera em plena conformidade com todas as exigências da Anvisa e da Vigilância Sanitária”, disse a companhia.
Suspensão
A suspensão da Anvisa ocorreu após operação realizada entre os dias 16 e 18 de março, que identificou falhas consideradas graves no processo de produção.
Entre os principais problemas apontados estavam falhas na higienização de equipamentos, ausência de validação da esterilização, risco de contaminação de medicamentos, armazenamento inadequado de insumos e irregularidades em fórmulas manipuladas.
Também haviam sido identificadas inconsistências na produção de substâncias ligadas às chamadas “canetas emagrecedoras”, além de uma fórmula sem eficácia comprovada. Como medida imediata, a fabricação e comercialização de medicamentos estéreis foram suspensas.
Por ocasião da interdição, em nota oficial, a Terapêutica afirmou que os apontamentos se referiam exclusivamente à área de medicamentos estéreis e que um plano de ação já estava sendo colocado em prática.
Liberação
Em nota encaminhada nesta terça-feira (26), a Terapêutica disse que está retornando, com plena capacidade operacional, "todas as atividades anteriormente suspensas".
“Este momento reforça um compromisso que a Terapêutica carrega há mais de 45 anos: entregar ao paciente não apenas um medicamento, mas segurança, qualidade e cuidado em cada fórmula manipulada”, informou.
“Nossos laboratórios de manipulação são inspecionados e aprovados pelos órgãos competentes, há 45 anos.”