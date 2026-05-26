A Terapêutica Farmácia de Manipulação informou que reabriu a linha de produção de medicamentos estéreis em São José dos Campos que havia sido interditada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

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Em nota, a empresa informou que a área de manipulação de medicamentos estéreis foi liberada “após inspeção das autoridades sanitárias competentes”.