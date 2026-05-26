O procurador do Estado aposentado Rui Carlos Machado Alvim, 79 anos, morreu na noite de segunda-feira (25) após passar mal dentro de uma academia, no Centro de Taubaté.

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Rui Carlos sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve o óbito constatado ainda no local, por um médico do Samu.