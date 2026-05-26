A esposa do atleta Gabriel Rodrigues, conhecido como Boy, informou nas redes sociais que o corpo dele ainda está no IML (Instituto Médico Legal) de Mogi das Cruzes. Gabriel morreu na madrugada desta terça-feira (26), aos 25 anos, após ter sido internado em estado grave.
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Em uma publicação feita nesta terça, Kaly Yara, esposa do atleta, disse que a família tenta agilizar a liberação do corpo para que o velório aconteça em Jacareí. “O Gabriel ainda está no IML de Mogi das Cruzes. Vamos agilizar para o velório ser amanhã cedo aqui em Jacareí”, escreveu. Ela também informou que divulgará local e horário assim que tiver a confirmação.
Segundo publicações compartilhadas por familiares e amigos, Gabriel teria sofrido um acidente na manhã de segunda-feira (25) e foi levado ao hospital em estado grave. Os detalhes sobre como o acidente aconteceu, no entanto, ainda não foram revelados.
Morte de Boy provoca comoção no Vale
A morte do jovem gerou comoção entre familiares, amigos e clubes de rugby da região. Gabriel teve passagem pelas categorias de base do Jacareí Rugby e também integrou a família São José Rugby.
Em nota publicada nas redes sociais, o Jacareí Rugby lamentou a morte do ex-atleta e destacou sua trajetória no clube. A equipe afirmou que Gabriel foi formado nas categorias de base e sempre representou a camisa do time com orgulho, dentro e fora de campo.
O São José Rugby também prestou homenagem e lamentou a perda precoce. O clube afirmou que Gabriel deixou lembranças entre amigos, companheiros e pessoas que conviveram com ele, além de se solidarizar com familiares, especialmente com a esposa e os dois filhos do atleta.
Corrente de oração pedia a recuperação de ex-atleta
Nas redes sociais, amigos e familiares também publicaram mensagens de despedida e apoio à família. Antes da confirmação da morte, pessoas próximas já pediam orações pela recuperação de Gabriel, destacando o carinho e a admiração pelo jovem.
A previsão é de que o velório aconteça em Jacareí, mas até o momento local e horário ainda não foram confirmados pela família.