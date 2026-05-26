A esposa do atleta Gabriel Rodrigues, conhecido como Boy, informou nas redes sociais que o corpo dele ainda está no IML (Instituto Médico Legal) de Mogi das Cruzes. Gabriel morreu na madrugada desta terça-feira (26), aos 25 anos, após ter sido internado em estado grave.

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Em uma publicação feita nesta terça, Kaly Yara, esposa do atleta, disse que a família tenta agilizar a liberação do corpo para que o velório aconteça em Jacareí. “O Gabriel ainda está no IML de Mogi das Cruzes. Vamos agilizar para o velório ser amanhã cedo aqui em Jacareí”, escreveu. Ela também informou que divulgará local e horário assim que tiver a confirmação.