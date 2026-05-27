Funcionários e ex-colaboradores da Clínica ABA, do Grupo Alvorada, afirmam que a crise financeira enfrentada pelas unidades de São José dos Campos e Jacareí se agravou nas últimas semanas. Após denúncias anteriores sobre salários atrasados e falta de pagamento de verbas rescisórias, profissionais relatam ausência total de previsão de pagamento, fechamento da unidade de Jacareí e o aumento da pressão judicial contra a empresa.

A clínica é especializada no atendimento a neurodivergentes. As dificuldades orçamentárias obrigaram o espaço a reorganizar o quadro de especialistas, o que teria impactado no atendimento às crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) na região. Profissionais desligados afirmam que ainda não receberam as devidas verbas rescisórias.

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