O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade para esta terça-feira (26) em cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O aviso teve início à meia-noite e tem validade até 23h59. Segundo o órgão, há previsão de chuvas, ventos fortes e possibilidade de granizo em algumas regiões.

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Alerta e recomendações

Classificado como "perigo potencial", o alerta indica a possibilidade de 20 a 30 milímetros de chuva por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. Também são esperados ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h, especialmente no Litoral Norte.