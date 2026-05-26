O pescador Alex Quintino dos Santos, responsável por encontrar Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, à deriva no mar de Ilhabela após três dias desaparecida, afirmou que sentiu um “aviso de Deus” antes do resgate que mobilizou o Litoral Norte e comoveu o país.

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Bruna desapareceu no domingo (24), depois de sair para um passeio de moto aquática com Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que continua desaparecido. Ela foi encontrada viva na manhã desta terça-feira (26), em alto-mar, já debilitada e com quadro de hipotermia.