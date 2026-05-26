O pescador Alex Quintino dos Santos, responsável por encontrar Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, à deriva no mar de Ilhabela após três dias desaparecida, afirmou que sentiu um “aviso de Deus” antes do resgate que mobilizou o Litoral Norte e comoveu o país.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Bruna desapareceu no domingo (24), depois de sair para um passeio de moto aquática com Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que continua desaparecido. Ela foi encontrada viva na manhã desta terça-feira (26), em alto-mar, já debilitada e com quadro de hipotermia.
Em entrevista à TV Vanguarda, Alex contou que estava pescando camarão com o filho quando decidiu mudar a rota da embarcação e seguir para uma área mais afastada da costa. Segundo ele, a decisão foi incomum e acabou sendo decisiva para localizar Bruna.
“Parece que é Deus avisando”, afirmou o pescador.
Pescador encontrou Bruna sozinha em alto-mar
Alex relatou que, ao chegar em uma região mais distante, percebeu algo estranho na água. Ao se aproximar, viu uma mulher sozinha, sem qualquer embarcação por perto. “Ela estava bem fraquinha”, contou.
Segundo o pescador, Bruna já não tinha forças para se segurar sozinha. Ele e o filho diminuíram a velocidade do barco, conseguiram puxá-la para dentro da embaração e a cobriram com mantas para tentar aquecer o corpo.
O pescador também descreveu sinais severos da exposição prolongada ao mar. “As mãos tudo branca”, disse, emocionado.
Após o resgate, Bruna recebeu os primeiros atendimentos ainda na embarcação até a chegada das equipes de emergência.
Bruna foi levada ao Hospital Mário Covas
Depois de ser retirada do mar, Bruna foi encaminhada ao Hospital Mário Covas, em Ilhabela, por uma ambulância do Samu.
Segundo informações repassadas pelo diretor da unidade à TV Vanguarda, ela chegou estável, apesar do quadro grave de hipotermia causado pelos três dias à deriva em alto-mar.
A jovem passou por atendimento emergencial para estabilização clínica. Um boletim médico deve atualizar o estado de saúde nas próximas horas.
O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar, classificou o resgate como “um milagre de Deus”, devido ao tempo em que Bruna permaneceu desaparecida e às condições extremas enfrentadas no mar.
Buscas por Dheoge continuam em Ilhabela
Apesar do resgate de Bruna, as buscas por Dheoge Pereira Bernardino seguem mobilizando equipes do GBMar, Marinha do Brasil e outras forças de apoio no Litoral Norte. A moto aquática usada pelo casal já havia sido localizada anteriormente sem os ocupantes, o que ampliou a área de buscas no mar.
As autoridades orientam que pescadores, marinheiros e embarcações que navegam pela região comuniquem imediatamente qualquer vestígio, roupa, objeto ou sinal que possa ajudar na localização de Dheoge.
Caso comove o Litoral Norte
O desaparecimento do casal e o encontro de Bruna com vida geraram forte comoção em Ilhabela e cidades da região.
O relato do pescador, a sobrevivência após três dias no mar e a operação de resgate passaram a ser tratados por moradores e equipes envolvidas como um verdadeiro milagre.
Nas redes sociais, centenas de pessoas compartilharam mensagens de fé, esperança e agradecimento pelo resgate da jovem.