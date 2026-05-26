Thaise deu à luz a um menino após um parto de emergência realizado na Base 21 da rodovia Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba. O nascimento ocorreu às 17h27 de segunda-feira (25), apenas 17 minutos após os pais encostarem o carro na base da concessionária RioSP em busca de socorro, com a mãe em trabalho de parto avançado.
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Atendimento de urgência na rodovia
Com 38 semanas de sua primeira gestação, a mãe sentiu contrações intensas e regulares, e o marido parou o veículo no posto de atendimento da rodovia. A equipe de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) da concessionária constatou que o trabalho de parto já havia começado.
O médico Marcelo Carvalho Tamaki, a enfermeira Hosany Epifanio dos Santos e o condutor José Carlos de Oliveira iniciaram imediatamente o protocolo de emergência, realizando o procedimento de forma segura e humanizada na própria base.
Encaminhamento e agradecimento
O parto foi bem-sucedido e sem intercorrências. O menino nasceu saudável e os profissionais realizaram os primeiros cuidados pós-parto no local.
Em seguida, a mãe e o recém-nascido foram encaminhados de ambulância para a Maternidade de Ubatuba, onde receberam o suporte médico complementar e seguem em observação.
O atendimento emocionou a família, que registrou o reconhecimento à atuação da equipe:
“Gostaria de deixar meu mais sincero agradecimento pelo atendimento, cuidado e profissionalismo demonstrados no momento do parto. Em uma situação tão marcante e delicada, vocês fizeram a diferença com competência, calma e humanidade. O que para muitos pode ter sido mais um atendimento, para essa família será uma lembrança levada para a vida inteira. Obrigado por estarem preparados para agir e, acima de tudo, por acolherem com tanto cuidado a chegada de uma nova vida. Que o trabalho de vocês continue impactando tantas pessoas da mesma forma. Deus os abençoe e os guarde, vocês são verdadeiros anjos!”, completou a mamãe Thaise.