Thaise deu à luz a um menino após um parto de emergência realizado na Base 21 da rodovia Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba. O nascimento ocorreu às 17h27 de segunda-feira (25), apenas 17 minutos após os pais encostarem o carro na base da concessionária RioSP em busca de socorro, com a mãe em trabalho de parto avançado.

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Atendimento de urgência na rodovia

Com 38 semanas de sua primeira gestação, a mãe sentiu contrações intensas e regulares, e o marido parou o veículo no posto de atendimento da rodovia. A equipe de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) da concessionária constatou que o trabalho de parto já havia começado.