Após o resgate considerado “milagroso” de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, as equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) retomaram com intensidade as buscas por Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que segue desaparecido no mar de Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Bruna foi encontrada viva na manhã desta terça-feira (26), depois de passar cerca de três dias à deriva no mar após um passeio de moto aquática. O resgate provocou forte comoção na região e renovou a esperança da família e das equipes envolvidas na operação.