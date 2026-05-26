Após o resgate considerado “milagroso” de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, as equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) retomaram com intensidade as buscas por Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que segue desaparecido no mar de Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo.
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Bruna foi encontrada viva na manhã desta terça-feira (26), depois de passar cerca de três dias à deriva no mar após um passeio de moto aquática. O resgate provocou forte comoção na região e renovou a esperança da família e das equipes envolvidas na operação.
Agora, a prioridade é localizar Dheoge, que estava com Bruna no momento do desaparecimento.
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Buscas por Dheoge mobilizam forças de resgate
Segundo informações das equipes de resgate, as buscas continuam por mar e por ar, com apoio de embarcações, helicóptero Águia, Marinha do Brasil e equipes do Corpo de Bombeiros.
A moto aquática usada pelo casal já havia sido encontrada anteriormente, sem ocupantes, aumentando a preocupação sobre o paradeiro dos dois.
As equipes orientam pescadores, marinheiros e pessoas que navegam pela região a informarem imediatamente qualquer avistamento de objetos, roupas, coletes ou sinais que possam auxiliar na localização do jovem.
Bruna foi encontrada após três dias à deriva
Bruna foi localizada por uma embarcação nas proximidades da ilha de Búzios, ainda em Ilhabela. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Mário Covas, onde permanece internada com quadro de hipotermia após os dias exposta ao frio, vento e água do mar.
Em entrevista à TV Vanguarda, integrantes da operação classificaram o salvamento como um verdadeiro “milagre”. O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar, afirmou que sobreviver por tanto tempo em alto-mar é algo raro.
Família vive mistura de esperança e angústia
Apesar da emoção pelo resgate de Bruna, o clima ainda é de apreensão entre familiares e amigos de Dheoge. Nas redes sociais, diversas mensagens pedem orações e compartilhamentos para ajudar na operação.
O desaparecimento aconteceu no domingo (24), durante um passeio de moto aquática em Ilhabela. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.
Enquanto Bruna luta pela recuperação no hospital, familiares mantêm a esperança de que Dheoge também seja encontrado.