A Prefeitura de Pindamonhangaba inaugura uma nova pista de atletismo do Centro Esportivo João do Pulo. Considerada uma das mais modernas da América Latina, a estrutura foi construída com o mesmo composto utilizado em Olimpíadas e competições mundiais. O evento de abertura da pista está previsto para as 18h desta sexta-feira (29).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com oito raias oficiais de 400 metros, a pista está em processo de certificação internacional pela World Athletics, o que permitirá a realização de competições oficiais de atletismo. Nos últimos dias, o local também recebeu serviços de limpeza, pintura das arquibancadas e melhorias na iluminação.