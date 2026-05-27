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ESPORTE

Pinda inaugura pista de atletismo com padrão internacional

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMP
Pista construída com o mesmo composto de borracha utilizado nas Olimpíadas e na Copa do Mundo de Atletismo.
Pista construída com o mesmo composto de borracha utilizado nas Olimpíadas e na Copa do Mundo de Atletismo.

A Prefeitura de Pindamonhangaba inaugura uma nova pista de atletismo do Centro Esportivo João do Pulo. Considerada uma das mais modernas da América Latina, a estrutura foi construída com o mesmo composto utilizado em Olimpíadas e competições mundiais. O evento de abertura da pista está previsto para as 18h desta sexta-feira (29).

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Com oito raias oficiais de 400 metros, a pista está em processo de certificação internacional pela World Athletics, o que permitirá a realização de competições oficiais de atletismo. Nos últimos dias, o local também recebeu serviços de limpeza, pintura das arquibancadas e melhorias na iluminação.

Segundo a Prefeitura, o investimento busca fortalecer o esporte na cidade, melhorar as condições de treino dos atletas e ampliar a realização de eventos esportivos na região.

O Centro Esportivo João do Pulo fica na rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, no bairro São Benedito, em Pindamonhangaba.

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