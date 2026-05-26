Vídeos do resgate de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, obtidos por OVALE mostram o resgate da jovem em alto-mar, em um caso que vem sendo tratado como “milagre” por equipes de salvamento em Ilhabela, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A jovem foi encontrada viva após passar cerca de três dias à deriva no mar depois de desaparecer durante um passeio de moto aquática no domingo (24). Nas imagens, Bruna aparece sendo socorrida por equipes de resgate logo após ser localizada por uma embarcação.