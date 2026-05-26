Vídeos do resgate de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, obtidos por OVALE mostram o resgate da jovem em alto-mar, em um caso que vem sendo tratado como “milagre” por equipes de salvamento em Ilhabela, no Litoral Norte.
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A jovem foi encontrada viva após passar cerca de três dias à deriva no mar depois de desaparecer durante um passeio de moto aquática no domingo (24). Nas imagens, Bruna aparece sendo socorrida por equipes de resgate logo após ser localizada por uma embarcação.
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Após o resgate, Bruna foi encaminhada ao Hospital Mário Covas, em Ilhabela, com quadro grave de hipotermia. Segundo informações divulgadas pela direção da unidade hospitalar, ela chegou estável e recebeu atendimento emergencial para estabilização clínica.
As cenas do salvamento emocionaram moradores do Litoral Norte, pescadores e familiares que acompanhavam as buscas desde domingo. O caso ganhou enorme repercussão devido ao tempo em que a jovem permaneceu no mar e às condições extremas enfrentadas.
“Foi um milagre de Deus”, diz bombeiro
O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), afirmou que o resgate surpreendeu até mesmo as equipes mais experientes da corporação. “Foi um milagre de Deus”, declarou o oficial em entrevista à TV Thathi.
Segundo os bombeiros, Bruna foi encontrada por pescadores a cerca de cinco quilômetros da Ilha de Búzios, ainda na região de Ilhabela. O ponto exato do resgate ainda deve ser detalhado oficialmente.
Dheoge segue desaparecido
Apesar do resgate de Bruna, as buscas por Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, continuam no mar. Ele estava com a jovem na moto aquática no momento do desaparecimento. A embarcação havia sido localizada anteriormente sem nenhum ocupante.
Equipes do GBMar, Marinha do Brasil, helicóptero Águia e apoio aéreo da FAB seguem mobilizadas na operação. As autoridades pedem que embarcações e pescadores comuniquem imediatamente qualquer sinal que possa ajudar na localização do rapaz.
Caso comove o Litoral Norte
O desaparecimento do casal mobilizou moradores de Ilhabela e gerou uma corrente de oração nas redes sociais. Após a confirmação de que Bruna havia sido encontrada viva, internautas passaram a compartilhar mensagens chamando o episódio de “milagre em alto-mar”.
As imagens do resgate reforçaram o impacto emocional do caso e rapidamente se espalharam pelas redes sociais nesta terça-feira.