Após sobreviver por cerca de três dias à deriva no mar de Ilhabela, no Litoral Norte, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, foi resgatada com vida nesta terça-feira (26) e levada ao Hospital Mário Covas com quadro grave de hipotermia. O caso mobilizou equipes de resgate, familiares e moradores da região, sendo tratado por bombeiros como um verdadeiro “milagre”.

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Bruna desapareceu no domingo (24), depois de sair para um passeio de moto aquática com Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que continua desaparecido. A moto aquática já havia sido localizada anteriormente, sem os ocupantes.