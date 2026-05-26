Após sobreviver por cerca de três dias à deriva no mar de Ilhabela, no Litoral Norte, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, foi resgatada com vida nesta terça-feira (26) e levada ao Hospital Mário Covas com quadro grave de hipotermia. O caso mobilizou equipes de resgate, familiares e moradores da região, sendo tratado por bombeiros como um verdadeiro “milagre”.
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Bruna desapareceu no domingo (24), depois de sair para um passeio de moto aquática com Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que continua desaparecido. A moto aquática já havia sido localizada anteriormente, sem os ocupantes.
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A jovem foi encontrada por pescadores a cerca de cinco quilômetros da Ilha de Búzios, ainda em Ilhabela. Após o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu fizeram o atendimento emergencial e encaminharam Bruna ao Hospital Mário Covas.
Em entrevista à TV Vanguarda, o diretor do hospital informou que a paciente chegou estável, apesar do quadro grave de hipotermia. Ela recebeu atendimento imediato na emergência, onde passou por procedimentos de estabilização clínica.
O capitão Eduardo Campanhola, do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), afirmou que o resgate surpreendeu até as equipes mais experientes.
“Foi um milagre de Deus”, declarou em entrevista à TV Thathi.
O caso provocou grande comoção no Litoral Norte pela longa exposição da vítima ao mar, ao frio e ao vento. A sobrevivência de Bruna após cerca de 72 horas à deriva impressionou moradores, pescadores e equipes de salvamento.
Buscas por Dheoge continuam
Apesar do resgate de Bruna, as buscas por Dheoge Pereira Bernardino seguem intensificadas nesta terça-feira. Equipes do GBMar, Marinha do Brasil, helicóptero Águia e apoio aéreo da FAB atuam na operação.
As autoridades pedem que pescadores, marinheiros e embarcações que estejam na região comuniquem imediatamente qualquer sinal que possa ajudar na localização do jovem.
Hipotermia exige atendimento rápido
A hipotermia ocorre quando o corpo perde calor mais rápido do que consegue produzir, provocando queda perigosa da temperatura corporal. Em situações de exposição prolongada ao mar, o risco aumenta por causa do vento, da água fria, da desidratação e do desgaste físico extremo.
Em casos graves, como o de Bruna, o tratamento exige aquecimento controlado, monitoramento intensivo e estabilização hospitalar para evitar complicações.
Caso comove o Litoral Norte
O reencontro de Bruna com vida gerou forte repercussão nas redes sociais e emocionou moradores de Ilhabela. Muitas mensagens classificaram o resgate como um “milagre” e pediram orações pela recuperação da jovem e pela localização de Dheoge.
A expectativa agora é pela divulgação de um novo boletim médico e pela continuidade das buscas no mar.