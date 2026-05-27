Um carro furtado em 2024 foi recuperado em Aparecida durante uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A ocorrência foi registrada no último domingo (24), no km 1 da BR-488. O casal que ocupava o veículo poderá responder por receptação e adulteração de sinais identificadores.

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Ocorrência

Durante a fiscalização, os policiais realizaram consultas aos elementos identificadores do automóvel, um Chevrolet Ônix, e constataram que o QR Code da placa não era reconhecido pelos sistemas da PRF, além de inconsistências em outros sinais identificadores. O carro utilizava os dados de outro do mesmo modelo, com registro de furto em Jacareí, ocorrido em 24 de maio de 2024.