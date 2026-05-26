A Polícia Civil de São José dos Campos identificou quatro suspeitos por envolvimento no assassinato de Thales Rudson Torres, 23 anos, encontrado morto com marcas de tiros em uma estrada rural de Caçapava, no fim de março. A Justiça decretou nesta terça-feira (26) a prisão preventiva dos investigados, que seguem foragidos.

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A Delegacia de Homicídios de São José dos Campos concluiu a investigação sobre a morte de Thales, cujo corpo foi localizado na manhã do dia 30 de março de 2026, na Estrada Padre Piedade, no bairro Guamirim, em Caçapava.