O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, foi encontrada com vida em alto-mar na manhã desta terça-feira (26), no Litoral Norte. Ela estava desaparecida desde o domingo após sair de moto aquática com um amigo, Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, que ainda não foi localizado.
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“Informamos o encontro de uma vítima do sexo feminino, da ocorrência em Ilhabela. A vítima foi localizada com vida, e o Corpo de Bombeiros já está realizando o resgate”, informou o GBMar.
As buscas concentram-se no mar do Litoral Norte, entre Ilhabela e Ubatuba. A moto aquática usada pelos dois foi encontrada na manhã de segunda-feira (25). O veículo foi encontrado próximo à Ilha do Mar Virado, em Ubatuba.
A embarcação estava virada, com apenas a parte dianteira, conhecida como “bico”, para fora da água. O ponto onde o equipamento foi localizado fica a cerca de 22 quilômetros da região onde o desaparecimento foi registrado.
Bruna é moradora de São Sebastião e estudante de auxiliar e técnico de enfermagem, conforme informações publicadas em redes sociais.
As buscas pelo casal de amigos que desapareceu após sair para navegar de moto aquática em Ilhabela foram retomadas na manhã desta terça-feira (26).
Na tarde de segunda-feira (25), um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) sobrevoou a área para auxiliar nas buscas. Nenhum dos dois ocupantes da moto aquática foi encontrado.
Durante o dia, equipes do GBMar, da Marinha do Brasil, o helicóptero Águia da Polícia Militar e embarcações de apoio atuaram nas buscas em áreas costeiras e no entorno da ilha.
Familiares e amigos também iniciaram uma campanha nas redes sociais para tentar obter informações sobre o paradeiro de Bruna. Informações que possam ajudar nas buscas podem ser repassadas pelos telefones (12) 99705-4837 ou (12) 98174-6498.