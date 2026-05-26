O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que a estudante Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26 anos, foi encontrada com vida em alto-mar na manhã desta terça-feira (26), no Litoral Norte. Ela estava desaparecida desde o domingo após sair de moto aquática com um amigo, Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, que ainda não foi localizado.

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“Informamos o encontro de uma vítima do sexo feminino, da ocorrência em Ilhabela. A vítima foi localizada com vida, e o Corpo de Bombeiros já está realizando o resgate”, informou o GBMar.