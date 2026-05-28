28 de maio de 2026
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INFRAESTRUTURA

Moradores denunciam pontos de ônibus 'detonados' em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Cedido a OVALE
Pontos de ônibus em Caraguatatuba estão há um ano sem manutenção, segundo morador
Pontos de ônibus em Caraguatatuba estão há um ano sem manutenção, segundo morador

Moradores de Caraguatatuba denunciam a situação dos abrigos de dois pontos de ônibus localizados na Rodovia Rio-Santos (SP-055) nos bairros Olaria e Casa Branca.

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Segundo relatos enviados a OVALE, um vendaval ocorrido em 2025 teria danificado a cobertura dos pontos e quebrado vidros, sem que as estruturas recebessem reparo até o momento.

Os problemas com os abrigos prejudicam os usuários, expondo-os às intempéries em dias de chuva ou sol intenso. Além das coberturas, as laterais e os bancos estão danificados.

O que diz a administração municipal

A Prefeitura de Caraguatatuba se manifestou por meio de nota, afirmando que "tem conhecimento das reclamações dos moradores quanto à ausência de cobertura ou à falta de estrutura adequada em alguns pontos."

Afirmou ainda que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana está realizando um levantamento técnico em toda a extensão da via para identificar as paradas que necessitam de instalação, reforma ou substituição de abrigos.

Com o levantamento finalizado, será elaborado um cronograma para solução, priorizando os locais com maior fluxo de usuários e maior exposição às intempéries, conforme disponibilidade orçamentária e critérios técnicos definidos pelos setores responsáveis.

SOS Bairro

OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.

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