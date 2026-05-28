Moradores de Caraguatatuba denunciam a situação dos abrigos de dois pontos de ônibus localizados na Rodovia Rio-Santos (SP-055) nos bairros Olaria e Casa Branca.

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Segundo relatos enviados a OVALE, um vendaval ocorrido em 2025 teria danificado a cobertura dos pontos e quebrado vidros, sem que as estruturas recebessem reparo até o momento.