Moradores de Caraguatatuba denunciam a situação dos abrigos de dois pontos de ônibus localizados na Rodovia Rio-Santos (SP-055) nos bairros Olaria e Casa Branca.
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Segundo relatos enviados a OVALE, um vendaval ocorrido em 2025 teria danificado a cobertura dos pontos e quebrado vidros, sem que as estruturas recebessem reparo até o momento.
Os problemas com os abrigos prejudicam os usuários, expondo-os às intempéries em dias de chuva ou sol intenso. Além das coberturas, as laterais e os bancos estão danificados.
O que diz a administração municipal
A Prefeitura de Caraguatatuba se manifestou por meio de nota, afirmando que "tem conhecimento das reclamações dos moradores quanto à ausência de cobertura ou à falta de estrutura adequada em alguns pontos."
Afirmou ainda que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana está realizando um levantamento técnico em toda a extensão da via para identificar as paradas que necessitam de instalação, reforma ou substituição de abrigos.
Com o levantamento finalizado, será elaborado um cronograma para solução, priorizando os locais com maior fluxo de usuários e maior exposição às intempéries, conforme disponibilidade orçamentária e critérios técnicos definidos pelos setores responsáveis.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.