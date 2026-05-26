“Te encontro na próxima vida, meu amor.”
Foi com essa frase emocionante que Kaly Yara se despediu de seu marido, Gabriel Rodrigues, conhecido como Boy, ex-atleta de rugby que morreu aos 25 anos após sofrer um acidente.
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A mensagem, publicada nas redes sociais ao lado de uma foto da família no hospital, comoveu amigos, atletas e moradores de São José dos Campos e Jacareí.
Gabriel morreu na madrugada desta terça-feira (26), após passar horas internado em estado grave na UTI. Antes da confirmação da morte, familiares e amigos chegaram a pedir correntes de oração pela recuperação do jovem.
Pai de dois filhos, Gabriel era muito conhecido no meio esportivo do Vale do Paraíba por sua trajetória no rugby. Ele passou pelas categorias de base do Jacareí Rugby e também integrou o São José Rugby, clubes que lamentaram publicamente a perda precoce do atleta.
‘Nossos corações estão partidos’
O Jacareí Rugby publicou uma das homenagens mais emocionantes após a confirmação da morte.
“Nossos corações estão partidos. É com profundo pesar e tristeza que nos despedimos do Gabriel Rodrigues, o Boy. Formado nas categorias de base do Jacareí Rugby, ele sempre vestiu com orgulho nossa camisa e nos representou incrivelmente dentro e fora de campo”, escreveu o clube.
A equipe ainda destacou que as memórias deixadas por Gabriel jamais serão esquecidas.
O São José Rugby também lamentou a morte do ex-atleta e prestou solidariedade à família, especialmente à esposa Kaly Yara e aos dois filhos do jovem.
“Boy fez parte da Família São José Rugby e deixou sua marca em muitas lembranças entre amigos, companheiros e todos que conviveram com ele dentro e fora de campo”, publicou o clube.
Despedida da esposa emociona redes sociais
A publicação feita por Kaly Yara rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Na imagem em preto e branco, Gabriel aparece sorrindo ao lado da esposa e dos dois filhos em um quarto de hospital.
A frase “Te encontro na próxima vida, meu amor” gerou mensagens de apoio à família.
Amigos descreveram Gabriel como um homem alegre, parceiro, humilde e apaixonado pela família. Muitos também lembraram do carinho dele pelos filhos e da dedicação ao esporte.
Acidente mobilizou amigos e familiares
Segundo relatos publicados nas redes sociais, Gabriel sofreu um acidente na manhã de segunda-feira (25). Desde então, familiares e amigos iniciaram uma corrente de oração pela recuperação do jovem.
Horas depois, veio a confirmação da morte, provocando forte repercussão entre atletas, clubes e moradores do Vale do Paraíba. A causa exata do acidente não foi detalhada oficialmente até o momento.
Comoção no rugby do Vale
A morte de Gabriel gerou uma onda de homenagens no rugby regional. Ex-companheiros, treinadores e amigos destacaram o legado deixado pelo jovem dentro e fora dos gramados.
Conhecido pelo apelido de “Boy”, Gabriel era considerado um atleta querido entre os clubes do Vale e tinha forte ligação com o esporte desde as categorias de base. As homenagens continuam sendo compartilhadas nas redes sociais ao longo desta terça-feira.