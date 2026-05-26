Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Foi com essa frase emocionante que Kaly Yara se despediu de seu marido, Gabriel Rodrigues, conhecido como Boy, ex-atleta de rugby que morreu aos 25 anos após sofrer um acidente .

A mensagem, publicada nas redes sociais ao lado de uma foto da família no hospital, comoveu amigos, atletas e moradores de São José dos Campos e Jacareí.

Gabriel morreu na madrugada desta terça-feira (26), após passar horas internado em estado grave na UTI. Antes da confirmação da morte, familiares e amigos chegaram a pedir correntes de oração pela recuperação do jovem.

Pai de dois filhos, Gabriel era muito conhecido no meio esportivo do Vale do Paraíba por sua trajetória no rugby. Ele passou pelas categorias de base do Jacareí Rugby e também integrou o São José Rugby, clubes que lamentaram publicamente a perda precoce do atleta.

‘Nossos corações estão partidos’