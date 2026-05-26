A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo furtado após abordagem no km 1 da BR-488, no município de Aparecida, na manhã do último domingo (24).
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Durante a fiscalização, os policiais realizaram consultas aos elementos identificadores do automóvel e constataram que o QR Code da placa não era reconhecido pelos sistemas da PRF, além de inconsistências em outros sinais identificadores do veículo.
Após aprofundarem as consultas, foi constatado que o Chevrolet Ônix utilizava os dados de outro veículo do mesmo modelo, com registro de furto em Jacareí, ocorrido em 24 de maio de 2024.
Questionada sobre a procedência do veículo, a condutora chamou o marido, que compareceu ao local e informou ter adquirido o automóvel de um ex-funcionário.
Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida para os procedimentos legais cabíveis, podendo responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
A PRF alerta que, antes da compra de um veículo usado, é fundamental que o comprador verifique a procedência do automóvel, consultando a documentação, histórico do veículo, além de desconfiar de valores muito abaixo do mercado. A adoção dessas medidas pode evitar prejuízos financeiros e o envolvimento involuntário em crimes.