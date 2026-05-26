A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo furtado após abordagem no km 1 da BR-488, no município de Aparecida, na manhã do último domingo (24).

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Durante a fiscalização, os policiais realizaram consultas aos elementos identificadores do automóvel e constataram que o QR Code da placa não era reconhecido pelos sistemas da PRF, além de inconsistências em outros sinais identificadores do veículo.