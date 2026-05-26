A gatinha Mia voltou para casa!
Chegou ao fim a angústia que mobilizou moradores do bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos.
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A filhote de apenas oito meses foi resgatada na noite de segunda-feira (25), por volta das 22h. A ação envolveu equipes da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros, da Urbam (Urbanizadora Municipal) e de voluntários.
O animal passou cinco dias preso no telhado da quadra da Escola Municipal Waldemar Ramos, a cerca de 10 metros de altura, em uma estrutura considerada frágil.
Os desafios da operação
Mia fugiu de casa, subiu em uma árvore dentro da escola e chegou ao telhado da quadra esportiva, mas não conseguiu descer.
O resgate enfrentou dificuldades devido à fragilidade da estrutura. Dia após dia as equipes compareciam ao local tentando recolhê-la em segurança, mas havia risco de queda. “A telha é muito fina, o bombeiro preferiu não subir por segurança”, explicou Jefferson Rocha, conselheiro do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente).
Na manhã de domingo (24), uma gaiola apropriada com alimentos foi instalada no telhado para tentar atraí-la e prendê-la. Na noite de segunda-feira (25), Mia finalmente entrou na gateira e ficou presa em segurança.
As equipes desceram a gaiola utilizando um caminhão com cesto da Urbam e, já no chão, a abriram para libertar a gatinha. Apesar de apresentar comportamento arisco e de estar muito assustada, Mia foi acolhida pelos tutores e levada de volta para casa.