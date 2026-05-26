O resgate enfrentou dificuldades devido à fragilidade da estrutura. Dia após dia as equipes compareciam ao local tentando recolhê-la em segurança, mas havia risco de queda. “A telha é muito fina, o bombeiro preferiu não subir por segurança”, explicou Jefferson Rocha, conselheiro do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente).

Na manhã de domingo (24), uma gaiola apropriada com alimentos foi instalada no telhado para tentar atraí-la e prendê-la. Na noite de segunda-feira (25), Mia finalmente entrou na gateira e ficou presa em segurança.

As equipes desceram a gaiola utilizando um caminhão com cesto da Urbam e, já no chão, a abriram para libertar a gatinha. Apesar de apresentar comportamento arisco e de estar muito assustada, Mia foi acolhida pelos tutores e levada de volta para casa.