O atleta Gabriel Rodrigues, conhecido como Boy, morreu na madrugada desta terça-feira (26), aos 25 anos. A informação foi divulgada por familiares, amigos e clubes de rugby nas redes sociais.
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Gabriel teve passagem pelas categorias do Jacareí Rugby e também fez parte da família São José Rugby. Nas homenagens publicadas, ele foi lembrado como um atleta dedicado, companheiro e querido por todos que conviveram com ele dentro e fora de campo.
Segundo publicações compartilhadas por pessoas próximas, Gabriel havia sofrido um acidente na manhã de segunda-feira e foi internado em estado grave. Em uma das postagens, familiares informaram que ele estava na UTI e pediram orações pela recuperação do jovem. Horas depois, foi comunicado pela sua esposa que ele não resistiu.
O Jacareí Rugby lamentou a morte do ex-atleta e destacou a trajetória de Gabriel no clube. “Formado nas categorias de base do Jacareí Rugby, ele sempre vestiu com orgulho nossa camisa e nos representou incrivelmente dentro e fora de campo”, publicou a equipe.
O São José Rugby também prestou homenagem e lamentou a perda precoce. Em nota publicada nas redes sociais, o clube afirmou que Gabriel deixou sua marca em muitas lembranças entre amigos, companheiros e todos que conviveram com ele. A equipe também se solidarizou com familiares e amigos, em especial com a esposa, Kaly Yara, e os dois filhos do atleta.
Nas redes sociais, amigos e familiares também demonstraram comoção. Em uma das mensagens compartilhadas antes da confirmação da morte, pessoas próximas pediam orações e destacavam o “coração gigante” de Gabriel.
A morte de Gabriel Rodrigues gerou grande repercussão entre atletas, clubes e amigos, que seguiram deixando mensagens de despedida e solidariedade à família.