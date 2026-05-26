O atleta Gabriel Rodrigues, conhecido como Boy, morreu na madrugada desta terça-feira (26), aos 25 anos. A informação foi divulgada por familiares, amigos e clubes de rugby nas redes sociais.

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Gabriel teve passagem pelas categorias do Jacareí Rugby e também fez parte da família São José Rugby. Nas homenagens publicadas, ele foi lembrado como um atleta dedicado, companheiro e querido por todos que conviveram com ele dentro e fora de campo.