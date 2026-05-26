Os tremores percebidos por parte da população em algumas localidades da capital do estado e região metropolitana, nesta segunda-feira (25), foram reflexo do terremoto de magnitude 6,9 registrado no norte do Chile às 18h52, no horário de Brasília.

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O sismo ocorreu a uma profundidade de 101,3 km e foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira e analisado pelo Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo).