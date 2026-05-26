Os tremores percebidos por parte da população em algumas localidades da capital do estado e região metropolitana, nesta segunda-feira (25), foram reflexo do terremoto de magnitude 6,9 registrado no norte do Chile às 18h52, no horário de Brasília.
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O sismo ocorreu a uma profundidade de 101,3 km e foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira e analisado pelo Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo).
Um morador de São Paulo escreveu no X que "sentiu tudo balançando no Shopping Interlagos", outro disse "achei que era doideira da minha cabeça, mas vi que tem mais gente comentando que também sentiu aqui em São Paulo". "Sentimos o terremoto do Chile 9 minutos depois na Vila Romana", disse outro morador no X.
Segundo o Centro de Sismologia da USP, abalos sísmicos registrados na região dos Andes podem ser sentidos em São Paulo, dependendo da magnitude e da profundidade, devido às características da bacia sedimentar da capital paulista, que amplifica as ondas sísmicas.
Apesar do susto, é muito pouco provável que o evento tenha causado danos estruturais. O Corpo de Bombeiros não registrou ocorrências relacionadas ao tremor.