As buscas pelo casal que desapareceu após sair para navegar de moto aquática em Ilhabela foram retomadas na manhã desta terça-feira (26).
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Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), as embarcações da corporação já estão no mar realizando varreduras e monitoramento na área da ocorrência.
“As equipes seguem empenhadas de forma ininterrupta, utilizando todos os recursos disponíveis nas operações de busca”, disse o GBMar.
Na tarde de segunda-feira (25), um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) sobrevoou a área para auxiliar nas buscas. Nenhum dos dois ocupantes da moto aquática foi encontrado.
Desaparecimento
O casal está desaparecido desde domingo (24), quando deixou uma confraternização com amigos em uma embarcação para navegar. Eles estavam nas proximidades da Praia das Pontas das Canas, em Ilhabela. De acordo com relatos iniciais, os dois saíram por volta das 16h e não informaram o destino ao grupo.
Na manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30, a moto aquática usada pelo casal foi encontrada próximo à Ilha do Mar Virado, em Ubatuba, no Litoral Norte. A embarcação estava virada, com apenas a parte dianteira, conhecida como “bico”, para fora da água. O ponto onde o equipamento foi localizado fica a cerca de 22 quilômetros da região onde o desaparecimento foi registrado.
Os dois amigos que estavam na moto aquática foram identificados como Bruna Damaris Salvatore, 26 anos, e Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos. Ela é moradora de São Sebastião e estudante de auxiliar e técnico de enfermagem, conforme informações publicadas em redes sociais.
Durante o dia, equipes do GBMar, da Marinha do Brasil, o helicóptero Águia da Polícia Militar e embarcações de apoio atuaram nas buscas em áreas costeiras e no entorno da ilha. Apesar dos esforços, os dois não foram localizados até o momento.
Familiares e amigos também iniciaram uma campanha nas redes sociais para tentar obter informações sobre o paradeiro de Bruna. Ela tem cabelos castanhos com mechas claras e olhos verdes.
Informações que possam ajudar nas buscas podem ser repassadas pelos telefones (12) 99705-4837 ou (12) 98174-6498.