As buscas pelo casal que desapareceu após sair para navegar de moto aquática em Ilhabela foram retomadas na manhã desta terça-feira (26).

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Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), as embarcações da corporação já estão no mar realizando varreduras e monitoramento na área da ocorrência.