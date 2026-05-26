Um leilão promovido por bancos e seguradoras reúne 179 lotes de veículos leves, pesados e motocicletas na região do Vale do Paraíba. O evento acontece em formato presencial e online nesta terça-feira (26). Os interessados em participar ainda podem realizar visitação pública dos veículos em Caçapava.

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Oportunidades

Entre as principais oportunidades com documentação pronta estão um Volkswagen Fox 1.0 2005/2006, com lance inicial de R$ 6 mil e despesas de R$ 2.350; um Audi A3 LM 180CV 2014/2015, a partir de R$ 50 mil; e um Renault Sandero Exp 1.6 2008/2009, com lances a partir de R$ 10 mil.