Um leilão promovido por bancos e seguradoras reúne 179 lotes de veículos leves, pesados e motocicletas na região do Vale do Paraíba. O evento acontece em formato presencial e online nesta terça-feira (26). Os interessados em participar ainda podem realizar visitação pública dos veículos em Caçapava.
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Oportunidades
Entre as principais oportunidades com documentação pronta estão um Volkswagen Fox 1.0 2005/2006, com lance inicial de R$ 6 mil e despesas de R$ 2.350; um Audi A3 LM 180CV 2014/2015, a partir de R$ 50 mil; e um Renault Sandero Exp 1.6 2008/2009, com lances a partir de R$ 10 mil.
Entre as motocicletas disponíveis estão uma Honda CG 160 Fan 2022/2022 com lance inicial de R$ 10 mil e despesas de R$ 500; uma Yamaha YS 150 Fazer Sedan 2022/2022 com lance inicial de R$ 8 mil; além de uma Yamaha Neo 125 2023/2024, também partindo de R$ 8 mil.
Também há veículos classificados como sucata, vendidos sem direito à documentação. Entre eles estão um Ford Fiesta 1.6 Flex a R$ 2 mil e um Caoa Chery QQ 3 1.1, com lance inicial de R$ 1,8 mil.
Como participar
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e possuir situação cadastral regular junto à Receita Federal. É possível visitar os veículos exclusivamente nesta terça-feira, das 8h às 14h, no pátio localizado na Rodovia Presidente Dutra, km 132, sentido São Paulo/Rio de Janeiro, em Caçapava.
Após o encerramento da disputa e a confirmação do lance vencedor, o pagamento deve ser realizado integralmente em até dois dias úteis por transferência bancária. O valor inclui o lance ofertado, a comissão de 5% do leiloeiro e as taxas administrativas previstas no edital. O não cumprimento do prazo implica no cancelamento da arrematação e aplicação de multa correspondente a 20% do valor do lance. Clique aqui para informações sobre a documentação e lotes.