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PREOCUPAÇÃO

Diocese de Lorena sofre tentativa de golpe e ameaça a funcionário

Por Jesse Nascimento | Lorena
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Diocese de Lorena sofre tentativa de golpe
Diocese de Lorena sofre tentativa de golpe

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, bispo da Diocese de Lorena, emitiu um alerta urgente na segunda-feira (25) após criminosos telefonarem para funcionárias da Cúria Diocesana e da Paróquia Cristo Rei. Eles fizeram ameaças de invasão e morte e exigirem Pix de alto valor. A orientação do bispo é não pagar, desligar a ligação e acionar imediatamente a polícia.

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Publicado nas redes sociais, o comunicado do bispo diocesano foi direcionado a padres, colaboradores, agentes de pastoral, comunidades e fiéis da Diocese de Lorena. O objetivo é evitar pânico, impedir prejuízos financeiros e alertar outras paróquias da região sobre o risco de novas ligações criminosas.

Segundo o alerta (veja abaixo), os golpistas tentaram intimidar funcionárias por telefone. Durante as chamadas, afirmaram que invadiriam os locais e atentariam contra a vida dos funcionários caso a transferência por Pix não fosse realizada.

“Os criminosos chegaram a descrever o ambiente externo dos locais, causando ainda mais medo e tensão, como se estivessem próximos”, diz a mensagem do bispo de Lorena.

Até o momento não há informações de que a Diocese de Lorena tenha registrado boletim de ocorrência.

Golpe contra paróquias

O golpe chamou atenção pelo nível de intimidação usado nas ligações. De acordo com o comunicado, os criminosos fizeram ameaças diretas e tentaram provocar medo nas funcionárias para forçar o pagamento.

Além de exigir um Pix de alto valor, os autores das ligações teriam descrito o ambiente externo dos locais. A estratégia aumentou a tensão porque dava a impressão de que os criminosos estariam próximos da Cúria Diocesana e da Paróquia Cristo Rei.

A Diocese orienta que nenhuma paróquia, funcionário ou agente de pastoral realize qualquer pagamento sob ameaça. A recomendação é interromper a chamada e comunicar imediatamente as autoridades policiais.

Bispo pede calma e atenção

Dom Joaquim pediu que calma e atenção redobrada. O alerta vale para paróquias, secretarias paroquiais, casas religiosas, funcionários, padres, voluntários e lideranças comunitárias.

A orientação central é não dar continuidade à conversa com os golpistas. Quanto mais tempo a vítima permanece na ligação, maior pode ser a pressão psicológica e a chance de envio de dinheiro por medo.

A Diocese orienta que, ao receber uma ligação com ameaça, cobrança de Pix ou tentativa de intimidação, a pessoa desligue imediatamente e não faça transferência bancária.

Depois disso, o caso deve ser comunicado à Polícia Civil ou à Polícia Militar, conforme a urgência. A Cúria Diocesana também deve ser informada para que o alerta seja repassado às demais comunidades.

Dom Joaquim está à frente da Diocese de Lorena desde 2021. Ele é o 10º bispo diocesano da cidade. Antes, também atuou como bispo da Diocese de Colatina.

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