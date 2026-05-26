Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, bispo da Diocese de Lorena, emitiu um alerta urgente na segunda-feira (25) após criminosos telefonarem para funcionárias da Cúria Diocesana e da Paróquia Cristo Rei. Eles fizeram ameaças de invasão e morte e exigirem Pix de alto valor. A orientação do bispo é não pagar, desligar a ligação e acionar imediatamente a polícia.
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Publicado nas redes sociais, o comunicado do bispo diocesano foi direcionado a padres, colaboradores, agentes de pastoral, comunidades e fiéis da Diocese de Lorena. O objetivo é evitar pânico, impedir prejuízos financeiros e alertar outras paróquias da região sobre o risco de novas ligações criminosas.
Segundo o alerta (veja abaixo), os golpistas tentaram intimidar funcionárias por telefone. Durante as chamadas, afirmaram que invadiriam os locais e atentariam contra a vida dos funcionários caso a transferência por Pix não fosse realizada.
“Os criminosos chegaram a descrever o ambiente externo dos locais, causando ainda mais medo e tensão, como se estivessem próximos”, diz a mensagem do bispo de Lorena.
Até o momento não há informações de que a Diocese de Lorena tenha registrado boletim de ocorrência.
Golpe contra paróquias
O golpe chamou atenção pelo nível de intimidação usado nas ligações. De acordo com o comunicado, os criminosos fizeram ameaças diretas e tentaram provocar medo nas funcionárias para forçar o pagamento.
Além de exigir um Pix de alto valor, os autores das ligações teriam descrito o ambiente externo dos locais. A estratégia aumentou a tensão porque dava a impressão de que os criminosos estariam próximos da Cúria Diocesana e da Paróquia Cristo Rei.
A Diocese orienta que nenhuma paróquia, funcionário ou agente de pastoral realize qualquer pagamento sob ameaça. A recomendação é interromper a chamada e comunicar imediatamente as autoridades policiais.
Bispo pede calma e atenção
Dom Joaquim pediu que calma e atenção redobrada. O alerta vale para paróquias, secretarias paroquiais, casas religiosas, funcionários, padres, voluntários e lideranças comunitárias.
A orientação central é não dar continuidade à conversa com os golpistas. Quanto mais tempo a vítima permanece na ligação, maior pode ser a pressão psicológica e a chance de envio de dinheiro por medo.
A Diocese orienta que, ao receber uma ligação com ameaça, cobrança de Pix ou tentativa de intimidação, a pessoa desligue imediatamente e não faça transferência bancária.
Depois disso, o caso deve ser comunicado à Polícia Civil ou à Polícia Militar, conforme a urgência. A Cúria Diocesana também deve ser informada para que o alerta seja repassado às demais comunidades.
Dom Joaquim está à frente da Diocese de Lorena desde 2021. Ele é o 10º bispo diocesano da cidade. Antes, também atuou como bispo da Diocese de Colatina.