Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, bispo da Diocese de Lorena, emitiu um alerta urgente na segunda-feira (25) após criminosos telefonarem para funcionárias da Cúria Diocesana e da Paróquia Cristo Rei. Eles fizeram ameaças de invasão e morte e exigirem Pix de alto valor. A orientação do bispo é não pagar, desligar a ligação e acionar imediatamente a polícia.

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Publicado nas redes sociais, o comunicado do bispo diocesano foi direcionado a padres, colaboradores, agentes de pastoral, comunidades e fiéis da Diocese de Lorena. O objetivo é evitar pânico, impedir prejuízos financeiros e alertar outras paróquias da região sobre o risco de novas ligações criminosas.