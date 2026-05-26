Uma feira de empregabilidade reúne empresas e oferece mais de 3,5 mil vagas de emprego para o Vale do Paraíba.

O evento acontece no próximo dia 28 de maio, na unidade da Faculdade Anhanguera, em São José dos Campos, com o objetivo de conectar empregadores a quem busca oportunidade de trabalho na região.

A ação é gratuita e aberta ao público.