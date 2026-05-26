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OPORTUNIDADE

Feira oferece 3,5 vagas de emprego em SJC; saiba como participar

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Feira promovida pela Faculdade Anhanguera oferece 3,5 vagas de emprego
Feira promovida pela Faculdade Anhanguera oferece 3,5 vagas de emprego

Uma feira de empregabilidade reúne empresas e oferece mais de 3,5 mil vagas de emprego para o Vale do Paraíba.

O evento acontece no próximo dia 28 de maio, na unidade da Faculdade Anhanguera, em São José dos Campos, com o objetivo de conectar empregadores a quem busca oportunidade de trabalho na região.

A ação é gratuita e aberta ao público.

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A feira

Promovida pela instituição em parceria com agências de recrutamento e empresas da região, a feira disponibilizará oportunidades para contratação em regime CLT, vagas de estágio, jovem aprendiz e postos exclusivos para PCD (Pessoas com Deficiência).

Entre as empresas participantes estão: Ambev, Assaí, Farma Conde, Gerdau, Sabin, Segvap, Santa Casa e outras.

Os candidatos poderão participar de processos seletivos com recrutadores das empresas participantes.

Como participar

Interessados em conhecer as vagas e se inscrever em processos seletivos devem comparecer à feira na avenida Dr. João Batista de Souza Soares, nº 4.121, no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos. É necessário apresentar documento oficial com foto e levar cópias impressas do currículo atualizado.

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