Uma feira de empregabilidade reúne empresas e oferece mais de 3,5 mil vagas de emprego para o Vale do Paraíba.
O evento acontece no próximo dia 28 de maio, na unidade da Faculdade Anhanguera, em São José dos Campos, com o objetivo de conectar empregadores a quem busca oportunidade de trabalho na região.
A ação é gratuita e aberta ao público.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A feira
Promovida pela instituição em parceria com agências de recrutamento e empresas da região, a feira disponibilizará oportunidades para contratação em regime CLT, vagas de estágio, jovem aprendiz e postos exclusivos para PCD (Pessoas com Deficiência).
Entre as empresas participantes estão: Ambev, Assaí, Farma Conde, Gerdau, Sabin, Segvap, Santa Casa e outras.
Os candidatos poderão participar de processos seletivos com recrutadores das empresas participantes.
Como participar
Interessados em conhecer as vagas e se inscrever em processos seletivos devem comparecer à feira na avenida Dr. João Batista de Souza Soares, nº 4.121, no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos. É necessário apresentar documento oficial com foto e levar cópias impressas do currículo atualizado.