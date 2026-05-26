Um homem tentou enforcar o próprio pai em São José dos Campos, além de ameaçar o idoso de 70 anos e o manter trancado dentro de casa na rua Angelo Ottoboni, na Vila Industrial, na madrugada desta terça-feira (26).

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A Polícia Militar precisou romper o cadeado do portão e arrombar a porta para resgatar a vítima. O filho foi preso em flagrante por cárcere privado, ameaça, vias de fato e desacato.