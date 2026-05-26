Um homem tentou enforcar o próprio pai em São José dos Campos, além de ameaçar o idoso de 70 anos e o manter trancado dentro de casa na rua Angelo Ottoboni, na Vila Industrial, na madrugada desta terça-feira (26).
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A Polícia Militar precisou romper o cadeado do portão e arrombar a porta para resgatar a vítima. O filho foi preso em flagrante por cárcere privado, ameaça, vias de fato e desacato.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender um caso de possível cárcere privado. A informação inicial era de que o idoso estava trancado dentro da própria residência pelo filho, que estaria alterado, possivelmente sob efeito de álcool ou substâncias.
O boletim foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. O indiciado tem 30 anos.
Pai vive sozinho
Em depoimento, o pai afirmou que vive sozinho e que o filho não mora com ele, mas costuma ir com frequência à residência. Na madrugada da ocorrência, pai e filho discutiram, em uma situação agravada pelo consumo de bebida alcoólica.
Segundo a vítima, o filho tentou enforcá-lo ao abraçá-lo pelo pescoço. O idoso também relatou que episódios parecidos já teriam ocorrido outras vezes.
Após a agressão, o pai pediu que o filho parasse e disse que chamaria a polícia. Em seguida, conseguiu acionar a PM pelo próprio celular.
PM resgata idoso
Ao chegar ao endereço, os policiais constataram que a casa ficava nos fundos do terreno e que não era possível entrar imediatamente. Por telefone, a vítima confirmou que estava trancada.
Diante da situação, os policiais romperam o cadeado do portão com ferramentas e arrombaram a porta de acesso para entrar no imóvel. Dentro da casa, encontraram o idoso, que confirmou estar trancado havia algumas horas pelo próprio filho.
O BO informa que pai e filho apresentavam sinais de ingestão de bebida alcoólica, como odor etílico e alteração na fala. Ambos tinham arranhões superficiais, mas não houve necessidade de encaminhamento ao pronto-socorro.
Filho tentou se esconder
Depois do resgate, o idoso informou aos policiais que o filho estaria no quintal da residência. A equipe fez uma varredura no local, mas não encontrou o suspeito de imediato.
Na sequência, os policiais visualizaram o filho tentando se ocultar em um imóvel vizinho, pertencente a um familiar. Ele foi abordado e detido.
Segundo a Polícia Civil, o filho havia efetivamente mantido o pai em situação de restrição de liberdade.
Filho ameaçou o pai na frente dos policiais
Durante o registro da ocorrência, o filho teria feito ameaças veladas ao pai na frente dos profissionais de segurança. O BO registra que ele disse que o genitor “iria pagar” por ele ter sido levado à Central de Flagrantes.
Ao ser repreendido, o indiciado passou a desacatar os policiais com xingamentos. O boletim também aponta que ele disse ser do PCC e que “iria cobrar depois”.
O registro informa ainda que o filho se apresentava embriagado ou com sintomas de uso de entorpecentes. Cientificado dos direitos legais e constitucionais, ele permaneceu em silêncio na delegacia.
Registro da ocorrência
A Polícia Civil registrou a ocorrência com quatro naturezas: sequestro e cárcere privado, desacato, vias de fato e ameaça.
A autoridade policial deixou de arbitrar fiança e representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O fundamento citado foi a garantia da ordem pública.
No despacho, o delegado destacou que o indiciado demonstrou comportamento agressivo e desequilibrado, inclusive com ameaças à vítima na presença dos policiais.
Após as comunicações legais, foi expedida guia para exame de corpo de delito cautelar no IML (Instituto Médico Legal), com posterior condução ao CDP.
Casa não passou por perícia
O boletim informa que o local não foi preservado por forças de segurança. Por esse motivo, a perícia não foi acionada.
A vítima informou que faria o conserto da porta arrombada durante o atendimento da ocorrência. As partes foram ouvidas em mídia, conforme consta no BO.