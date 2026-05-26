O mês de maio, tradicionalmente celebrado como o "Mês das Noivas", está se encerrando e trouxe otimismo para o setor no Brasil.

De acordo com dados da Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), ao longo do ano, o mercado deve movimentar R$ 32 bilhões. A expectativa é de realização de 472 mil cerimônias em todo o país, com um gasto médio de R$ 69 mil por festa.

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