O mês de maio, tradicionalmente celebrado como o "Mês das Noivas", está se encerrando e trouxe otimismo para o setor no Brasil.
De acordo com dados da Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), ao longo do ano, o mercado deve movimentar R$ 32 bilhões. A expectativa é de realização de 472 mil cerimônias em todo o país, com um gasto médio de R$ 69 mil por festa.
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No entanto, diante de custos tão elevados para realizar o sonho do matrimônio, o Santuário Nacional de Aparecida surge como possibilidade para noivas que buscam economia e solidariedade por meio de seu tradicional Bazar Beneficente.
Espaço das Noivas
Para contrapor o tíquete médio nacional de milhares de reais, o Santuário mantém o Espaço das Noivas, um bazar que vende vestidos de noiva, ternos e trajes de festa com valores que variam de R$ 50 a R$ 3.000.
O bazar é mantido por doações de fiéis que recebem graças e decidem retribuir com objetos (ex-votos) entregues em sinal de gratidão à Nossa Senhora Aparecida. Além dos vestidos de noiva, o bazar também oferece roupas para madrinhas, ternos, trajes de damas de honra e roupas de festa em geral.
Os itens são depositados na Sala das Promessas, que chega a receber cerca de 19 mil ex-votos mensalmente. Posteriormente, as peças são avaliadas, higienizadas, organizadas e colocadas à venda no Santuário com finalidade beneficente.
Além de auxiliar noivas com orçamento mais econômico, a prática favorece a economia circular e as obras sociais mantidas pelo local.
Como visitar o bazar
As vendas do Espaço das Noivas ocorrem na Loja Oficial, localizada no subsolo do Santuário. Não há canais de venda pela internet. Os pagamentos podem ser efetuados em dinheiro ou cartão. O horário de atendimento é das 8h às 17h nas segundas-feiras, das 7h às 18h nos sábados e das 6h às 17h aos domingos.
Como doar
Os interessados em doar trajes sociais e de noiva podem entregar o material diretamente na Sala das Promessas, especificando que o destino é o bazar. Também é possível realizar o envio via postal. Os itens devem ser destinados ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Endereço: avenida Dr. Júlio Prestes, s/n.º, Ponte Alta Aparecida - CEP: 12570-000 A/C: Sala das Promessas (Indicação: Espaço das Noivas).