O programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo,chega a São José dos Campos e região com 1.200 oportunidades de cursos de qualificação profissional gratuitos. Uma unidade móvel leva aulas práticas e teóricas para 15 municípios até 3 de junho de 2026, buscando profissionalizar pessoas em situação de vulnerabilidade, desempregados e mulheres que buscam autonomia financeira.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Oportunidades em São José dos Campos
Em São José dos Campos, a carreta está estacionada na rua Santarém, nº 560, no Parque Industrial. As opções de curso são de criação de jogos e aplicativos digitais e imagem pessoal.
Para quem quer aprender tecnologia, as turmas de nível iniciante acontecem de manhã e de tarde, e a de nível intermediário, no período da noite.
Na área de estética, a carreta oferece as oficinas de design de sobrancelhas (manhã), maquiagem (tarde) e penteados para festas e eventos (noite).
Cursos oferecidos nas demais cidades da região
As carretas também estão espalhadas por outros 14 municípios vizinhos. Confira:
- Aparecida (Praça Dr. Benedito Meirelles): panificação (manhã e tarde) e açougue (noite).
- Guaratinguetá (avenida Dr. João Batista Rangel de Camargo, ao lado do Senac): cursos no setor pet com banho e tosa (nos três turnos) e costura criativa, que ensina corte e costura (manhã), conserto e ajuste (tarde) e modelagem (noite).
- Potim (Praça Francisco de Assis Galvão, Centro): camareira (manhã), governança (tarde) e garçom (noite).
- Roseira (Praça Santana, 201, Centro): manicure (manhã), design de sobrancelhas (tarde), barbeiro (noite), customização de roupas e acessórios (manhã), corte e costura (tarde) e modelagem industrial (noite).
- Caçapava (rua Dr. José de Moura Resende, 475, Vera Cruz): cuidador de idosos (manhã, tarde e noite) e manutenção de motos (manhã, tarde e noite).
- Campos do Jordão (Praça Izabel Cury Paulo, Abernéssia):criação de jogos e aplicativos digitais iniciante (manhã e tarde), criação de jogos e aplicativos digitais intermediário (noite), panificação (manhã) e fabricação de pizzas (tarde e noite).
- Pindamonhangaba (avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso): assistente de cabeleireiro (manhã), penteados para festas e eventos (tarde) e design de sobrancelha (noite).
- São Bento do Sapucaí (Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros, Centro): gastronomia com aproveitamento integral dos alimentos (manhã, tarde e noite).
- Taubaté (avenida Prof. Walter Thaumaturgo, Jardim das Nações): cuidador de idosos (manhã, tarde e noite) e panificação e açougue (manhã, tarde e noite).
- Tremembé (rua Albuquerque Lins, Centro): modelagem (manhã), conserto e ajuste (tarde) e corte e costura (noite).
- Jacareí (Parque da Cidade e Parque dos Eucaliptos): customização de roupas e acessórios (manhã), corte e costura (tarde) e modelagem industrial (noite) no Parque da Cidade; e banho e tosa para cães de porte pequeno (manhã, tarde e noite) no Parque dos Eucaliptos.
- Jambeiro (Praça Almeida Gil, Centro): manicure e pedicure (manhã), barbeiro (tarde) e penteados para festas e eventos (noite).
- Monteiro Lobato (rua Humberto Capelli, 232-282, Centro): design de sobrancelhas (manhã), manicure e pedicure (tarde) e maquiagem profissional (noite).
- Santa Branca (avenida Nilo Máximo, 110, Centro): banho e tosa para cães de porte pequeno (manhã, tarde e noite).