26 de maio de 2026
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OPORTUNIDADE

Região tem 1,2 mil vagas em cursos gratuitos; inscreva-se

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/Agência SP
Caminho da Capacitação tem carretas para aulas teóricas e práticas em 15 cidades da região
Caminho da Capacitação tem carretas para aulas teóricas e práticas em 15 cidades da região

O programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo,chega a São José dos Campos e região com 1.200 oportunidades de cursos de qualificação profissional gratuitos. Uma unidade móvel leva aulas práticas e teóricas para 15 municípios até 3 de junho de 2026, buscando profissionalizar pessoas em situação de vulnerabilidade, desempregados e mulheres que buscam autonomia financeira.

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Oportunidades em São José dos Campos

Em São José dos Campos, a carreta está estacionada na rua Santarém, nº 560, no Parque Industrial. As opções de curso são de criação de jogos e aplicativos digitais e imagem pessoal.

Para quem quer aprender tecnologia, as turmas de nível iniciante acontecem de manhã e de tarde, e a de nível intermediário, no período da noite.

Na área de estética, a carreta oferece as oficinas de design de sobrancelhas (manhã), maquiagem (tarde) e penteados para festas e eventos (noite).

Cursos oferecidos nas demais cidades da região

As carretas também estão espalhadas por outros 14 municípios vizinhos. Confira:

  • Aparecida (Praça Dr. Benedito Meirelles):  panificação (manhã e tarde) e açougue (noite).
  • Guaratinguetá (avenida Dr. João Batista Rangel de Camargo, ao lado do Senac): cursos no setor pet com banho e tosa (nos três turnos) e costura criativa, que ensina corte e costura (manhã), conserto e ajuste (tarde) e modelagem (noite).
  • Potim (Praça Francisco de Assis Galvão, Centro): camareira (manhã), governança (tarde) e garçom (noite).
  • Roseira (Praça Santana, 201, Centro): manicure (manhã), design de sobrancelhas (tarde), barbeiro (noite), customização de roupas e acessórios (manhã), corte e costura (tarde) e modelagem industrial (noite).
  • Caçapava (rua Dr. José de Moura Resende, 475, Vera Cruz): cuidador de idosos (manhã, tarde e noite) e manutenção de motos (manhã, tarde e noite).
  • Campos do Jordão (Praça Izabel Cury Paulo, Abernéssia):criação de jogos e aplicativos digitais iniciante (manhã e tarde), criação de jogos e aplicativos digitais intermediário (noite), panificação (manhã) e fabricação de pizzas (tarde e noite).
  • Pindamonhangaba (avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso): assistente de cabeleireiro (manhã), penteados para festas e eventos (tarde) e design de sobrancelha (noite).
  • São Bento do Sapucaí (Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros, Centro): gastronomia com aproveitamento integral dos alimentos (manhã, tarde e noite).
  • Taubaté (avenida Prof. Walter Thaumaturgo, Jardim das Nações): cuidador de idosos (manhã, tarde e noite) e panificação e açougue (manhã, tarde e noite).
  • Tremembé (rua Albuquerque Lins, Centro): modelagem (manhã), conserto e ajuste (tarde) e corte e costura (noite).
  • Jacareí (Parque da Cidade e Parque dos Eucaliptos): customização de roupas e acessórios (manhã), corte e costura (tarde) e modelagem industrial (noite) no Parque da Cidade; e banho e tosa para cães de porte pequeno (manhã, tarde e noite) no Parque dos Eucaliptos.
  • Jambeiro (Praça Almeida Gil, Centro): manicure e pedicure (manhã), barbeiro (tarde) e penteados para festas e eventos (noite).
  • Monteiro Lobato (rua Humberto Capelli, 232-282, Centro):  design de sobrancelhas (manhã), manicure e pedicure (tarde) e maquiagem profissional (noite).
  • Santa Branca (avenida Nilo Máximo, 110, Centro): banho e tosa para cães de porte pequeno (manhã, tarde e noite).

Como se inscrever

Clique aqui para mais informações sobre o projeto e para se inscrever em um dos cursos.

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