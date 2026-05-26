O programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo,chega a São José dos Campos e região com 1.200 oportunidades de cursos de qualificação profissional gratuitos. Uma unidade móvel leva aulas práticas e teóricas para 15 municípios até 3 de junho de 2026, buscando profissionalizar pessoas em situação de vulnerabilidade, desempregados e mulheres que buscam autonomia financeira.

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Oportunidades em São José dos Campos

Em São José dos Campos, a carreta está estacionada na rua Santarém, nº 560, no Parque Industrial. As opções de curso são de criação de jogos e aplicativos digitais e imagem pessoal.