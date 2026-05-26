O Estado de São Paulo deve registrar tempo estável na maior parte do território até quarta-feira (27). Segundo o boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil estadual, os próximos dias serão marcados por sol entre nuvens, manhãs com temperaturas amenas e aquecimento gradual no período da tarde.

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Alerta para neblina nas rodovias

Nas primeiras horas da manhã, há previsão de formação de nevoeiros e de neblina. A Defesa Civil alerta que a visibilidade poderá ficar reduzida em diversos pontos. A recomendação é de atenção redobrada aos motoristas que trafegam por rodovias e vias de grande circulação no início do dia.

Calor à tarde e previsão de chuva na terça-feira