26 de maio de 2026
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DEFESA CIVIL

Tempo estável e chuvas isoladas; veja a previsão para a região

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Manhãs se iniciam com nevoeiro que se dissipa ao longo do dia
Manhãs se iniciam com nevoeiro que se dissipa ao longo do dia

O Estado de São Paulo deve registrar tempo estável na maior parte do território até quarta-feira (27). Segundo o boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil estadual, os próximos dias serão marcados por sol entre nuvens, manhãs com temperaturas amenas e aquecimento gradual no período da tarde.

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Alerta para neblina nas rodovias

Nas primeiras horas da manhã, há previsão de formação de nevoeiros e de neblina. A Defesa Civil alerta que a visibilidade poderá ficar reduzida em diversos pontos. A recomendação é de atenção redobrada aos motoristas que trafegam por rodovias e vias de grande circulação no início do dia.

Calor à tarde e previsão de chuva na terça-feira

Com o avanço do dia, as temperaturas se elevam, mas o órgão destaca que a estabilidade atmosférica sofrerá uma leve oscilação nesta terça-feira (26). Estão previstas pancadas de chuva isoladas e pontuais, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A orientação é que a população evite exposição desnecessária em áreas abertas durante os temporais rápidos.

Emergência

Em caso de ocorrências, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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