O Estado de São Paulo deve registrar tempo estável na maior parte do território até quarta-feira (27). Segundo o boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil estadual, os próximos dias serão marcados por sol entre nuvens, manhãs com temperaturas amenas e aquecimento gradual no período da tarde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Alerta para neblina nas rodovias
Nas primeiras horas da manhã, há previsão de formação de nevoeiros e de neblina. A Defesa Civil alerta que a visibilidade poderá ficar reduzida em diversos pontos. A recomendação é de atenção redobrada aos motoristas que trafegam por rodovias e vias de grande circulação no início do dia.
Calor à tarde e previsão de chuva na terça-feira
Com o avanço do dia, as temperaturas se elevam, mas o órgão destaca que a estabilidade atmosférica sofrerá uma leve oscilação nesta terça-feira (26). Estão previstas pancadas de chuva isoladas e pontuais, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A orientação é que a população evite exposição desnecessária em áreas abertas durante os temporais rápidos.
Emergência
Em caso de ocorrências, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.