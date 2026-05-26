O Spani Atacadista, uma das principais redes de atacarejo da região, tem 40 vagas de emprego abertas para suas unidades no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. As oportunidades abrangem desde funções operacionais de loja e atendimento ao cliente até cargos técnicos, administrativos e de gestão. As operações do Spani pertencem ao Grupo Zaragoza, que conta com mais de 5 mil colaboradores.

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Vagas

As vagas estão distribuídas por diferentes áreas do supermercado, oferecendo opções para diversos perfis profissionais. Há oportunidades para atendimento e frente de caixa, operações e perecíveis, logística e estoque, setor administrativo, compras, liderança, além de vagas inclusivas e para primeiro emprego.

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