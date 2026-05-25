Os associados do Taubaté reelegeram o atual presidente do Conselho do Taubaté, Ricardo Luiz Paiva Vianna, para mais dois anos de mandato. Eles participaram, na noite desta segunda-feira (25), da eleição que definiu a nova composição da mesa diretora do Conselho Deliberativo do clube.

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A chapa eleita conta ainda com Igor Francisco de Amorim Oliveira como vice-presidente, Paulo Roberto da Silva na função de primeiro secretário, Antonio Mula Sanches como segundo secretário, William de Carvalho Telles Alves como orador e Daniel de Abreu Matias Bueno como consultor jurídico.