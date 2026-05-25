Os associados do Taubaté reelegeram o atual presidente do Conselho do Taubaté, Ricardo Luiz Paiva Vianna, para mais dois anos de mandato. Eles participaram, na noite desta segunda-feira (25), da eleição que definiu a nova composição da mesa diretora do Conselho Deliberativo do clube.
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A chapa eleita conta ainda com Igor Francisco de Amorim Oliveira como vice-presidente, Paulo Roberto da Silva na função de primeiro secretário, Antonio Mula Sanches como segundo secretário, William de Carvalho Telles Alves como orador e Daniel de Abreu Matias Bueno como consultor jurídico.
Após a confirmação da reeleição, Vianna destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo Conselho Deliberativo na estrutura do clube.
“O Conselho tem um papel essencial para manter o Taubaté forte e ativo. Nossa missão é preservar o patrimônio do clube, colaborar com a diretoria executiva e contribuir para que o Taubaté continue em busca de seus objetivos”, afirmou.
Além da definição da mesa diretora, os associados também participaram da votação para renovação de um terço dos integrantes do Conselho Deliberativo. Foram eleitos ou reeleitos como membros titulares Alexandre Danelli, Francisco Malosti, Valeria Wenzel, Julio Tulha, Augusto Ambrogi, Ary Kara Filho, Carlos Rangel, Rafael Teixeira Pinto, Caíque Toledo e Eduardo Brandão.
Na composição de suplentes, os escolhidos foram Julieta Kater Kara, João Vitor Marcondes, Alissandra Calderaro, Nilson Carlos e Eder Taino Filho.
Fora da Copa Paulista no segundo semestre, o Taubaté volta a campo profissionalmente apenas em janeiro, para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. Por enquanto, a diretoria foca nas categorias de base.