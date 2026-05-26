Uma frase dita segundos antes do ataque marcou o depoimento da vítima à Polícia Civil em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 40 anos perguntou à companheira “de que forma ela preferia morrer”, citando esfaqueamento ou incêndio, antes de jogar querosene e atear fogo na mulher dentro da casa da família, no bairro Santa Cecília 2.

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O caso aconteceu neste sábado (23) e terminou com o suspeito preso em flagrante pela Polícia Militar. A mulher, de 36 anos, sofreu queimaduras na testa, sobrancelhas, pescoço e cabelos. Uma criança que estava no imóvel precisou ser retirada pelos policiais em meio ao desespero.