Um homem de 36 anos morreu após a estrutura de um jazigo desabar enquanto ele realizava um reparo em um túmulo. A vítima foi identificada como Adilson Gonçalves dos Santos.
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O acidente aconteceu na última sexta-feira (23), em um cemitério de Alto Paraguai, município localizado a cerca de 219 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. Segundo relatos de familiares, Adilson fazia manutenção no túmulo do pai quando a estrutura cedeu.
De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, a vítima utilizava uma ferramenta elétrica para cortar parte do concreto dentro do jazigo no momento do desabamento.
A irmã de Adilson relatou que ajudava no serviço e havia saído por alguns minutos para buscar areia. Ao retornar, ouviu os pedidos de socorro e encontrou o irmão sob os escombros.
A Polícia Civil de Mato Grosso informou que a ocorrência foi comunicada pela equipe da Unidade de Pronto Atendimentodo município. Policiais estiveram no local e confirmaram o acidente.
A morte foi constatada pela equipe médica. O caso foi registrado como morte acidental e seguirá sob apuração das autoridades.