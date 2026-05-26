Um homem de 36 anos morreu após a estrutura de um jazigo desabar enquanto ele realizava um reparo em um túmulo. A vítima foi identificada como Adilson Gonçalves dos Santos.

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O acidente aconteceu na última sexta-feira (23), em um cemitério de Alto Paraguai, município localizado a cerca de 219 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. Segundo relatos de familiares, Adilson fazia manutenção no túmulo do pai quando a estrutura cedeu.