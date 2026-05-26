Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas na tarde de sábado (23). O principal suspeito do crime é o filho da vítima, de 21 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.
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O caso aconteceu no bairro Boa Morte, em Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Segundo a PM, os militares foram acionados após a vítima ser encontrada caída no chão com ferimentos provocados por faca.
Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou a morte da mulher. De acordo com a polícia, a mãe da vítima relatou ter visto o neto com uma faca presa à cintura pouco antes de ouvir os pedidos de socorro da filha.
Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado pelos policiais em uma via pública. Durante a abordagem, ele afirmou aos militares que havia “feito mal à mãe”.
A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no imóvel e apreendeu a faca usada no homicídio. Segundo a PM, a arma não fazia parte dos objetos da residência.
O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso seguirá sob investigação.
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