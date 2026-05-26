Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas na tarde de sábado (23). O principal suspeito do crime é o filho da vítima, de 21 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

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O caso aconteceu no bairro Boa Morte, em Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Segundo a PM, os militares foram acionados após a vítima ser encontrada caída no chão com ferimentos provocados por faca.