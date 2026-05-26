26 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Filho diz ter feito 'mal à mãe', achada morta com golpe de faca

Por Da Redação | Barbacena (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Filho diz ter feito 'mal à mãe', achada morta com golpe de faca
Filho diz ter feito 'mal à mãe', achada morta com golpe de faca

Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas na tarde de sábado (23). O principal suspeito do crime é o filho da vítima, de 21 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Boa Morte, em Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Segundo a PM, os militares foram acionados após a vítima ser encontrada caída no chão com ferimentos provocados por faca.

Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou a morte da mulher. De acordo com a polícia, a mãe da vítima relatou ter visto o neto com uma faca presa à cintura pouco antes de ouvir os pedidos de socorro da filha.

Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado pelos policiais em uma via pública. Durante a abordagem, ele afirmou aos militares que havia “feito mal à mãe”.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no imóvel e apreendeu a faca usada no homicídio. Segundo a PM, a arma não fazia parte dos objetos da residência.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso seguirá sob investigação.

Tags:

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários