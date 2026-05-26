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FEMINICÍDIO

Yasmin, 25 anos, é morta; companheiro é suspeito

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Yasmin, 25 anos, é morta; companheiro é suspeito
Yasmin, 25 anos, é morta; companheiro é suspeito

Uma mulher de 25 anos foi encontrada morta na noite de sábado (23), em um caso investigado como feminicídio. A vítima foi identificada como Yasmin Silva Santos.

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O crime ocorreu em Vitória da Conquista, na Bahia. Yasmin morava no bairro Miro Cairo e teve o corpo localizado em uma área de matagal nas proximidades do Ceavic.

Segundo informações apuradas pelas autoridades, o principal suspeito é o companheiro da vítima, identificado como Donizete. Até o momento, ele não foi localizado.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Familiares e moradores da região acompanharam o caso com comoção. As circunstâncias do crime seguem sob investigação.

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