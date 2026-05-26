Uma mulher de 25 anos foi encontrada morta na noite de sábado (23), em um caso investigado como feminicídio. A vítima foi identificada como Yasmin Silva Santos.

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O crime ocorreu em Vitória da Conquista, na Bahia. Yasmin morava no bairro Miro Cairo e teve o corpo localizado em uma área de matagal nas proximidades do Ceavic.