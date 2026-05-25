O corpo de uma mulher de 29 anos, que estava desaparecida há três dias, foi encontrado enterrado no quintal da casa onde morava. O caso é investigado como homicídio, e o principal suspeito é o marido da vítima.

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A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (20), em Itararé, no interior de São Paulo. O desaparecimento da mulher mobilizava familiares e autoridades desde os dias anteriores ao encontro do corpo.