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CRIME

Após desaparecimento, mulher é achada morta em casa

Por Da Redação | Itararé (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Após desaparecimento, mulher é achada morta em casa
Após desaparecimento, mulher é achada morta em casa

O corpo de uma mulher de 29 anos, que estava desaparecida há três dias, foi encontrado enterrado no quintal da casa onde morava. O caso é investigado como homicídio, e o principal suspeito é o marido da vítima.

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A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (20), em Itararé, no interior de São Paulo. O desaparecimento da mulher mobilizava familiares e autoridades desde os dias anteriores ao encontro do corpo.

Segundo informações iniciais, o cadáver foi localizado no terreno da residência da vítima. A Polícia Civil passou a investigar a participação do companheiro no crime.

A perícia foi acionada para realizar os trabalhos no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

As circunstâncias do crime e a motivação ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis pelo caso.

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