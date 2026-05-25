Um jovem morreu após sofrer um acidente de moto durante uma tentativa de fuga na noite de terça-feira (19). Segundo informações divulgadas por jornais locais, ele participava de manobras perigosas com outros motociclistas quando perdeu o controle do veículo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Camamu, na Bahia. De acordo com relatos iniciais, três jovens faziam manobras conhecidas como “grau” quando tentaram fugir ao perceber a aproximação de uma equipe da Polícia Militar que seguiria para uma abordagem.