25 de maio de 2026
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PERSEGUIÇÃO

VÍDEO: Tentou fugir da PM, mas morreu após acidente

Por Da Redação | Camamu (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Tentou fugir da PM, mas morreu após acidente
Tentou fugir da PM, mas morreu após acidente

Um jovem morreu após sofrer um acidente de moto durante uma tentativa de fuga na noite de terça-feira (19). Segundo informações divulgadas por jornais locais, ele participava de manobras perigosas com outros motociclistas quando perdeu o controle do veículo.

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O caso aconteceu em Camamu, na Bahia. De acordo com relatos iniciais, três jovens faziam manobras conhecidas como “grau” quando tentaram fugir ao perceber a aproximação de uma equipe da Polícia Militar que seguiria para uma abordagem.

Durante a fuga, o motociclista identificado como Paulo Daniel bateu contra o portão de um estacionamento próximo à ponte que liga os municípios de Camamu e Itacaré.

O jovem sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente.

Ao portal Camamu Notícias 24h, a Delegacia de Camamu informou que não houve disparos de arma de fogo durante a ocorrência. As circunstâncias do caso serão investigadas pelas autoridades.

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