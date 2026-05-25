Um acidente entre dois carros deixou duas pessoas mortas e três feridas. As vítimas fatais foram identificadas como Cristiano Batista e Sandra Constante, casal de pastores conhecido na região.
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A colisão aconteceu em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na noite da última quarta-feira (20). Segundo informações iniciais, o carro em que o casal estava capotou após a batida.
Entre os feridos está uma criança, neta das vítimas, que foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar. O motorista do outro veículo envolvido no acidente também sofreu ferimentos graves.
Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.