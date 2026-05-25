Um acidente entre dois carros deixou duas pessoas mortas e três feridas. As vítimas fatais foram identificadas como Cristiano Batista e Sandra Constante, casal de pastores conhecido na região.

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A colisão aconteceu em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na noite da última quarta-feira (20). Segundo informações iniciais, o carro em que o casal estava capotou após a batida.