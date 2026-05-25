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HOMICÍDIO

Taynara, sargento da marinha, mata compadre com tiro na cabeça

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Taynara, sargento da marinha, mata compadre com tiro na cabeça
Taynara, sargento da marinha, mata compadre com tiro na cabeça

Uma discussão durante uma festa de 15 anos terminou com um homem morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (25). A vítima foi identificada como Davidson Vasconcellos de Matteo, de 37 anos.

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O caso aconteceu em um salão de festas na Rua Domingos Lopes, no bairro Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares, a autora dos disparos seria Tayana Rangel Cardeal, de 36 anos, 2ª sargento da Marinha do Brasil, advogada e esposa de um policial militar do 3º BPM.

De acordo com relatos iniciais, Tayana discutia com o marido durante a confraternização quando Davidson tentou intervir. Ainda segundo as informações apuradas, a militar teria pegado a arma do companheiro, que estava no carro do policial, e efetuado disparos contra o compadre.

Davidson foi atingido no rosto e morreu no local. O crime ocorreu na frente da esposa e das filhas da vítima.

Testemunhas afirmaram que os envolvidos eram amigos de infância e mantinham relação próxima. Há relatos de que o grupo consumia bebida alcoólica durante a festa.

A Polícia Civil registrou o caso e investiga as circunstâncias do homicídio. A perícia foi acionada para o local, e o corpo da vítima foi removido pelo rabecão.

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