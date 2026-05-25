Uma discussão durante uma festa de 15 anos terminou com um homem morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (25). A vítima foi identificada como Davidson Vasconcellos de Matteo, de 37 anos.
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O caso aconteceu em um salão de festas na Rua Domingos Lopes, no bairro Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares, a autora dos disparos seria Tayana Rangel Cardeal, de 36 anos, 2ª sargento da Marinha do Brasil, advogada e esposa de um policial militar do 3º BPM.
De acordo com relatos iniciais, Tayana discutia com o marido durante a confraternização quando Davidson tentou intervir. Ainda segundo as informações apuradas, a militar teria pegado a arma do companheiro, que estava no carro do policial, e efetuado disparos contra o compadre.
Davidson foi atingido no rosto e morreu no local. O crime ocorreu na frente da esposa e das filhas da vítima.
Testemunhas afirmaram que os envolvidos eram amigos de infância e mantinham relação próxima. Há relatos de que o grupo consumia bebida alcoólica durante a festa.
A Polícia Civil registrou o caso e investiga as circunstâncias do homicídio. A perícia foi acionada para o local, e o corpo da vítima foi removido pelo rabecão.