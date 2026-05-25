Uma discussão durante uma festa de 15 anos terminou com um homem morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (25). A vítima foi identificada como Davidson Vasconcellos de Matteo, de 37 anos.

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O caso aconteceu em um salão de festas na Rua Domingos Lopes, no bairro Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares, a autora dos disparos seria Tayana Rangel Cardeal, de 36 anos, 2ª sargento da Marinha do Brasil, advogada e esposa de um policial militar do 3º BPM.