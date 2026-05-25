A 27ª edição da Feimalhas será realizada entre os dias 29 de maio e 7 de junho em São José dos Campos. O evento acontece no Centro de Eventos do Shopping Jardim Oriente e reúne expositores de diferentes segmentos ligados à moda e produtos de inverno.

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Segundo a organização, mais de 50 expositores participarão da feira neste ano. O público poderá encontrar peças em tricô feminino e masculino, jaquetas e acessórios de couro, calçados, itens para o lar, além de alimentos como queijos, vinhos, salames, embutidos e doces caseiros.