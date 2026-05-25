A 27ª edição da Feimalhas será realizada entre os dias 29 de maio e 7 de junho em São José dos Campos. O evento acontece no Centro de Eventos do Shopping Jardim Oriente e reúne expositores de diferentes segmentos ligados à moda e produtos de inverno.
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Segundo a organização, mais de 50 expositores participarão da feira neste ano. O público poderá encontrar peças em tricô feminino e masculino, jaquetas e acessórios de couro, calçados, itens para o lar, além de alimentos como queijos, vinhos, salames, embutidos e doces caseiros.
A feira também contará com opções de pagamento por cartões de débito, crédito e PIX. Os visitantes que preencherem cupons durante o evento participarão de sorteios de brindes.
De acordo com o organizador Ari Rodrigues, a expectativa é de aumento no público com a aproximação do inverno e do Dia dos Namorados.
A entrada será gratuita. O evento também receberá doações de agasalhos, calçados, alimentos não perecíveis e ração para animais.
As arrecadações de roupas e alimentos serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. Já as doações de ração serão encaminhadas para a instituição Adote-me.
A Feimalhas funcionará de segunda a sábado, das 12h às 21h, e aos domingos, das 12h às 20h. O estacionamento do Shopping Jardim Oriente será gratuito durante o evento.
O shopping fica na Rua Andorra, 500, no Jardim América, em São José dos Campos.