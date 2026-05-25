A Prefeitura de Taubaté realiza entre terça-feira (26) e quinta-feira (28) ações de cata-treco nos bairros Parque Sabará e Parque Santo Antônio. O trabalho será executado pelo CAS (Controle de Animais Sinantrópicos).
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O caminhão do serviço vai recolher materiais inservíveis que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A coleta será feita das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30.
Segundo a Prefeitura, não serão recolhidos resíduos da construção civil, como entulho.
Além da retirada de materiais, agentes de controle de vetores realizam visitas de casa em casa nos bairros atendidos. As equipes atuam na eliminação de focos do mosquito, orientações aos moradores, nebulização e ações de bloqueio.
Durante as visitas, os moradores são orientados a deixar os materiais para descarte em frente às residências para facilitar o recolhimento.
De acordo com o município, Taubaté registra atualmente 2.730 casos confirmados de dengue. A cidade também contabiliza quatro mortes pela doença e 38 pessoas internadas em decorrência de complicações relacionadas à dengue.