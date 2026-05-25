A Prefeitura de Taubaté realiza entre terça-feira (26) e quinta-feira (28) ações de cata-treco nos bairros Parque Sabará e Parque Santo Antônio. O trabalho será executado pelo CAS (Controle de Animais Sinantrópicos).

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O caminhão do serviço vai recolher materiais inservíveis que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A coleta será feita das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30.