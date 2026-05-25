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Jacareí inicia obras em avenidas para concluir anel viário

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Jacareí inicia obras em avenidas para concluir anel viário
Jacareí inicia obras em avenidas para concluir anel viário

A Prefeitura de Jacareí iniciou as obras para ligar as avenidas Adhemar de Barros e Getúlio Vargas. O projeto é conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano e integra o avanço do Anel Viário da cidade.

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Neste momento, os trabalhos estão concentrados em serviços de terraplanagem e drenagem para melhorar o escoamento da água no trecho. A obra prevê a implantação de um acesso em nível, além de soluções voltadas para pedestres e ciclistas.

As próximas etapas incluem estruturação do pavimento, pavimentação, sinalização viária e paisagismo. O investimento é de cerca de R$ 6,4 milhões, com previsão de entrega no segundo semestre de 2026.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Rogério Costa Manso, a intervenção atende uma região com fluxo intenso de veículos, principalmente por conta da atividade industrial instalada no entorno.

A ligação entre as avenidas faz parte das ações do Anel Viário de Jacareí, que busca reduzir o tráfego no centro da cidade e melhorar a circulação entre bairros.

Em 2025, a Prefeitura entregou outra obra com o mesmo objetivo, conectando a Avenida Adhemar de Barros, no Jardim Santa Maria, à Avenida Davi Monteiro Lino.

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