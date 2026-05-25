A Prefeitura de Jacareí iniciou as obras para ligar as avenidas Adhemar de Barros e Getúlio Vargas. O projeto é conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano e integra o avanço do Anel Viário da cidade.

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Neste momento, os trabalhos estão concentrados em serviços de terraplanagem e drenagem para melhorar o escoamento da água no trecho. A obra prevê a implantação de um acesso em nível, além de soluções voltadas para pedestres e ciclistas.