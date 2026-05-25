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Jacareí coloca 1.000 lâmpadas de LED em cerca de 20 bairros

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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PMJ
Jacareí coloca 1.000 lâmpadas de LED em cerca de 20 bairros
Jacareí coloca 1.000 lâmpadas de LED em cerca de 20 bairros

A Prefeitura de Jacareí iniciou nesta segunda-feira (25) a substituição de mil luminárias antigas por modelos de LED em diferentes regiões da cidade. A troca será realizada em 23 bairros, entre eles Igarapés, Jardim Santa Marina e Vila Garcia.

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A ação integra o Programa de Eficiência Energética da EDP e prevê redução de 626 MWh no consumo de energia por ano. Segundo a administração municipal, a economia anual estimada é de cerca de R$ 500 mil.

As novas luminárias devem substituir equipamentos de vapor metálico e vapor de sódio, que possuem maior consumo energético. Os materiais retirados serão encaminhados para descarte ambientalmente adequado.

De acordo com a Prefeitura, a mudança também busca ampliar a visibilidade nas vias públicas e aumentar a durabilidade dos equipamentos instalados. Os bairros contemplados nesta etapa são:

  • Cidade Jardim
  • Igarapés
  • Jardim América
  • Jardim Didinha
  • Parque dos Sinos
  • Jardim Real
  • Jardim Siesta
  • Avareí
  • Balneário Paraíba
  • Chácaras Rurais Santa Maria
  • Jardim Mesquita
  • Jardim Paulistano
  • Jardim Emília
  • Jardim Santa Marina
  • Jardim Marister
  • Jardim Panorama
  • Jardim Primavera
  • Jardim Santa Maria
  • Vila Garcia
  • Vila Machado
  • Vila Pinheiro
  • Vila São João

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