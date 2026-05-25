A Prefeitura de Jacareí iniciou nesta segunda-feira (25) a substituição de mil luminárias antigas por modelos de LED em diferentes regiões da cidade. A troca será realizada em 23 bairros, entre eles Igarapés, Jardim Santa Marina e Vila Garcia.

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A ação integra o Programa de Eficiência Energética da EDP e prevê redução de 626 MWh no consumo de energia por ano. Segundo a administração municipal, a economia anual estimada é de cerca de R$ 500 mil.