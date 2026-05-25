A Prefeitura de Jacareí iniciou nesta segunda-feira (25) a substituição de mil luminárias antigas por modelos de LED em diferentes regiões da cidade. A troca será realizada em 23 bairros, entre eles Igarapés, Jardim Santa Marina e Vila Garcia.
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A ação integra o Programa de Eficiência Energética da EDP e prevê redução de 626 MWh no consumo de energia por ano. Segundo a administração municipal, a economia anual estimada é de cerca de R$ 500 mil.
As novas luminárias devem substituir equipamentos de vapor metálico e vapor de sódio, que possuem maior consumo energético. Os materiais retirados serão encaminhados para descarte ambientalmente adequado.
De acordo com a Prefeitura, a mudança também busca ampliar a visibilidade nas vias públicas e aumentar a durabilidade dos equipamentos instalados. Os bairros contemplados nesta etapa são:
- Cidade Jardim
- Igarapés
- Jardim América
- Jardim Didinha
- Parque dos Sinos
- Jardim Real
- Jardim Siesta
- Avareí
- Balneário Paraíba
- Chácaras Rurais Santa Maria
- Jardim Mesquita
- Jardim Paulistano
- Jardim Emília
- Jardim Santa Marina
- Jardim Marister
- Jardim Panorama
- Jardim Primavera
- Jardim Santa Maria
- Vila Garcia
- Vila Machado
- Vila Pinheiro
- Vila São João