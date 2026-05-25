A 36ª edição do Festidança começa na próxima quarta-feira (27), em São José dos Campos. A abertura será realizada às 20h, no Teatro Municipal, com apresentação da Companhia de Dança de São José dos Campos e da Orquestra Joseense no espetáculo “Villa Brasil”. A entrada é livre para todos os públicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O festival reúne 204 coreografias e terá apresentações em diferentes espaços culturais da cidade ao longo de 12 dias. O evento busca incentivar a criação coreográfica e promover intercâmbio entre profissionais da dança de várias regiões.