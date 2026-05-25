A 36ª edição do Festidança começa na próxima quarta-feira (27), em São José dos Campos. A abertura será realizada às 20h, no Teatro Municipal, com apresentação da Companhia de Dança de São José dos Campos e da Orquestra Joseense no espetáculo “Villa Brasil”. A entrada é livre para todos os públicos.
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O festival reúne 204 coreografias e terá apresentações em diferentes espaços culturais da cidade ao longo de 12 dias. O evento busca incentivar a criação coreográfica e promover intercâmbio entre profissionais da dança de várias regiões.
A programação inclui apresentações da Cia Ballet Paraisópolis, da Cia Paulista de Dança e do grupo Tap da Longevidade, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com o espetáculo “Ecos do Tap”.
O Festidança é realizado pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com apoio das rádios CBN Vale FM e Jovem Pan FM.
O espetáculo “Villa Brasil” une músicas de Heitor Villa-Lobos a referências visuais da Semana de Arte Moderna de 1922. A trilha sonora será executada ao vivo pela Orquestra Joseense, sob regência do maestro William Coelho.
A direção e coreografia são de Lili de Grammont. No palco, os bailarinos percorrem diferentes cenários inspirados em elementos como terra, água, fogo, ar, éter e ferro.
A apresentação também faz referência a artistas modernistas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Di Cavalcanti. Figurinos, projeções e trilha sonora compõem a encenação.
A coreografia mistura dança contemporânea, movimentos neoclássicos e vídeo mapping. A narrativa acompanha transformações do corpo e dialoga com temas ligados à formação cultural brasileira.
O Teatro Municipal fica na Rua Rubião Júnior, 84, no terceiro piso do Shopping Centro, na região central da cidade. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (12) 99740-4427.