A Prefeitura de São José dos Campos iniciou uma parceria com o Colégio Tableau para ampliar a vacinação no período noturno. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h30, na sede da escola técnica, localizada na Rua Claudino Pinto, 85-93, no Centro.

No local, estão disponíveis vacinas contra gripe, febre amarela, difteria e tétano (DT Adulto), hepatite B e tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

A aplicação de vacinas contra a gripe também segue nas feiras livres da cidade. O atendimento acontece de terça-feira a domingo, das 7h ao meio-dia, em diferentes bairros.