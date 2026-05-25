A Prefeitura de São José dos Campos iniciou uma parceria com o Colégio Tableau para ampliar a vacinação no período noturno. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h30, na sede da escola técnica, localizada na Rua Claudino Pinto, 85-93, no Centro.
No local, estão disponíveis vacinas contra gripe, febre amarela, difteria e tétano (DT Adulto), hepatite B e tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
A aplicação de vacinas contra a gripe também segue nas feiras livres da cidade. O atendimento acontece de terça-feira a domingo, das 7h ao meio-dia, em diferentes bairros.
Confira os locais desta semana:
- Terça-feira (26): Urbanova – Avenida Plínio Pedrosa Dias
- Quarta-feira (27): Jardim São Vicente – Avenida José Pedro, nº 451 ao 480
- Quinta-feira (28): Putim – Rua Três Residencial Tom Jobim, altura do nº 1.500 da Avenida João Rodolfo Castelli
- Sexta-feira (29): Jardim da Granja – Rua Fênix, nº 194 ao 314
- Sábado (30): Vila Industrial – Rua Ademar Figueiredo Lira, nº 146 ao 356
- Domingo (31): Parque Novo Horizonte – Praça 1º de Maio, Rua dos Lavradores, nº 211 ao 233
Segundo a Prefeitura, a estrutura itinerante de vacinação já passou por todas as regiões da cidade e aplicou 1.529 doses contra a influenza.
Além das ações externas, as 40 UBSs Resolve e as cinco Unidades Avançadas seguem oferecendo vacinação de segunda a sexta-feira. A imunização é encerrada uma hora antes do fechamento de cada unidade.
Os moradores podem procurar qualquer UBS do município. O serviço Vacina Rápida, disponível no site da Prefeitura e no aplicativo Saúde na Mão, informa o estoque de doses e o tempo médio de espera em cada unidade.
A campanha de vacinação contra a gripe vai até 30 de maio e tem como meta alcançar 90% de cobertura nos grupos prioritários.
Fazem parte do público-alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, pessoas em situação de rua, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, profissionais da saúde, professores, trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança, integrantes das Forças Armadas, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas.
Até esta segunda-feira (25), São José dos Campos registrou 103.465 pessoas vacinadas contra a gripe. Em 2025, o município aplicou 223.071 doses, número superior ao registrado em 2024, quando foram aplicadas 166.262 vacinas.
A cobertura vacinal do ano passado foi de 53,22%, considerando gestantes, crianças e idosos.
A Prefeitura orienta que a população mantenha medidas de prevenção, como higienização frequente das mãos, ambientes ventilados, hidratação e limpeza dos espaços domésticos.