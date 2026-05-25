Morreu nesta segunda-feira (25) Ana Cristina Rebouças Vidal de Carvalho, aos 64 anos, em São José dos Campos. A informação foi divulgada por familiares e amigos nas redes sociais, onde diversas mensagens de carinho, saudade e homenagens foram publicadas.

Ana Cristina nasceu em 17 de novembro de 1961. Nas publicações, familiares destacaram sua presença marcante, o cuidado com as pessoas ao redor e o legado de amor deixado entre amigos e parentes.

A morte gerou comoção nas redes sociais. Em uma das mensagens, uma amiga escreveu. “Que sua lembrança continue fluindo na vida dos que ficam”. Outra pessoa lamentou. “Meus sentimentos Adriana”. Também houve mensagens de fé e conforto à família, como “Que Deus conforte o seu e todos familiares” e “Que Deus conforte o coração de vocês”.