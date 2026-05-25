Morreu nesta segunda-feira (25) Ana Cristina Rebouças Vidal de Carvalho, aos 64 anos, em São José dos Campos. A informação foi divulgada por familiares e amigos nas redes sociais, onde diversas mensagens de carinho, saudade e homenagens foram publicadas.
Ana Cristina nasceu em 17 de novembro de 1961. Nas publicações, familiares destacaram sua presença marcante, o cuidado com as pessoas ao redor e o legado de amor deixado entre amigos e parentes.
A morte gerou comoção nas redes sociais. Em uma das mensagens, uma amiga escreveu. “Que sua lembrança continue fluindo na vida dos que ficam”. Outra pessoa lamentou. “Meus sentimentos Adriana”. Também houve mensagens de fé e conforto à família, como “Que Deus conforte o seu e todos familiares” e “Que Deus conforte o coração de vocês”.
Familiares também prestaram homenagens emocionadas. Uma das irmãs escreveu sobre ela. “Minha irmã, como te amo”. Em outra mensagem, uma familiar afirmou: “Meu Deus, que nos dê forças. Aquela irmã que cuidava de todos. Pra sempre te amarei, minha irmã”.
Em um dos comentários, uma amiga resumiu o sentimento de perda. “O amor que vocês compartilharam nunca se apagará, ele sempre viverá em seu coração”.
O velório será realizado nesta terça-feira (26), das 8h às 13h30, na sala 6 da Urbam, localizada na rua Ricardo Edwards, 100, na Vila Industrial, em São José dos Campos.
O sepultamento está previsto para as 13h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, também em São José dos Campos.
A causa da morte não foi confirmada.