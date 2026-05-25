Durante muito tempo, acreditou-se que o sucesso profissional estava ligado principalmente ao conhecimento técnico. Ter boas notas, dominar conteúdos específicos e construir um currículo sólido eram considerados os principais diferenciais para alcançar boas oportunidades no mercado de trabalho. Hoje, porém, essa realidade mudou.

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Empresas do mundo inteiro passaram a valorizar profissionais capazes de se comunicar bem, trabalhar em equipe, resolver problemas, lidar com mudanças e desenvolver inteligência emocional. As chamadas soft skills deixaram de ser apenas um complemento e passaram a ocupar posição estratégica na formação de líderes e profissionais mais preparados para um cenário cada vez mais dinâmico.