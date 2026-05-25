ANA CRISTINA REBOUÇAS VIDAL DE CAVALHO
Idade: 64
Data de falecimento: 25/05/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 26/05/2026 das 08:00 às 13:30
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 26/05/2026 13:30
MARIA BENEDITA FARIA SANTOS
Idade: 96
Data de falecimento: 25/05/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 26/05/2026 13:00
HILDA ALVES DA SILVA
Idade: 78
Data de falecimento: 25/05/2026
Velório: URBAM SALA 3
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 26/05/2026 13:00
BENEDITO TADEU EVANGELISTA
Idade: 71
Data de falecimento: 25/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 26/05/2026 11:00
APARECIDO DANIEL PINTO
Idade: 86
Data de falecimento: 25/05/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 25/05/2026 das 22:00 às 10:00
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 26/05/2026 10:00
NATALICIO DE OLIVEIRA
Idade: 83
Data de falecimento: 25/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 26/05/2026 09:30
MARIA DE LOURDES DA SILVA
Idade: 87
Data de falecimento: 25/05/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 25/05/2026 17:00
NEUSA DA SILVA VALLE
Idade: 87
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 25/05/2026 16:30
ANTONIO ALVES
Idade: 76
Data de falecimento: 25/05/2026
Velório: CEM MUNICIPAL DE JAMBEIRO-SP
Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JAMBEIRO/SP- 25/05/2026 16:30
GERALDO JOSE CARDOSO
Idade: 83
Data de falecimento: 25/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 25/05/2026 16:30
ROBERTO GODOI JUNIOR
Idade: 40
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 25/05/2026 16:30
VERA LUCIA ALVES
Idade: 74
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: URBAM SALA 3 - 25/05/2026 das 07:00 às 16:00
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 25/05/2026 16:00
VALDIR ANDRADE
Idade: 73
Data de falecimento: 25/05/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP- 25/05/2026 16:00
ODALIA DE ANDRADE
Idade: 90
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 25/05/2026 das 07:00 às 15:30
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 25/05/2026 15:30
ZELIA MONTEIRO DA SILVA
Idade: 94
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 25/05/2026 15:00
MARIA APARECIDA RAMOS OLIVEIRA
Idade: 71
Data de falecimento: 22/05/2026
Velório: IGREJA DEUS PROVERA/PQ STA RITA SJC
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 25/05/2026 15:00
MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS
Idade: 63
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: VEL.MUN. SÃO FRANCISCO XAVIER
Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE S.FCO.XAVIER/SJC-SP- 25/05/2026 14:00
VALTER ANTONIO LOPES
Idade: 72
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 25/05/2026 13:00
JUDAS TADEU GUERRA
Idade: 61
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: DIRETO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 25/05/2026 13:00
FIRMA MARINHO ROQUE
Idade: 76
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 25/05/2026 10:30
JOAO BATISTA PEREIRA SERGIO
Idade: 76
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 25/05/2026 10:00
ANDRE DE OLIVEIRA MACIEL
Idade: 53
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 24/05/2026 das 20:00 às 09:30
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 25/05/2026 09:30
AMAURI GOMES DA SILVA
Idade: 56
Data de falecimento: 24/05/2026
Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 25/05/2026 09:00