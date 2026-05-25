As buscas pelo casal que desapareceu após sair para navegar de moto aquática em Ilhabela foram suspensas no fim da tarde desta segunda-feira (25), por conta da baixa luminosidade. Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), os trabalhos serão retomados na manhã desta terça-feira (26).
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O casal está desaparecido desde domingo (24), quando deixou uma confraternização com amigos em uma embarcação para navegar. Eles estavam nas proximidades da Praia das Pontas das Canas, em Ilhabela. De acordo com relatos iniciais, os dois saíram por volta das 16h e não informaram o destino ao grupo.
Na manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30, a moto aquática usada pelo casal foi encontrada próximo à Ilha do Mar Virado, em Ubatuba, no Litoral Norte. A embarcação estava virada, com apenas a parte dianteira, conhecida como “bico”, para fora da água. O ponto onde o equipamento foi localizado fica a cerca de 22 quilômetros da região onde o desaparecimento foi registrado.
A mulher que estava na moto aquática foi identificada como Bruna Damaris Salvatore, de 26 anos. Ela é moradora de São Sebastião e estudante de auxiliar e técnico de enfermagem, conforme informações publicadas em redes sociais. O homem que estava com ela também segue desaparecido.
Durante o dia, equipes do GBMar, da Marinha do Brasil, o helicóptero Águia da Polícia Militar e embarcações de apoio atuaram nas buscas em áreas costeiras e no entorno da ilha. Apesar dos esforços, os dois não foram localizados até a suspensão dos trabalhos.
Familiares e amigos também iniciaram uma campanha nas redes sociais para tentar obter informações sobre o paradeiro de Bruna. Ela tem cabelos castanhos com mechas claras e olhos verdes.
Informações que possam ajudar nas buscas podem ser repassadas pelos telefones (12) 99705-4837 ou (12) 98174-6498.