As buscas pelo casal que desapareceu após sair para navegar de moto aquática em Ilhabela foram suspensas no fim da tarde desta segunda-feira (25), por conta da baixa luminosidade. Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), os trabalhos serão retomados na manhã desta terça-feira (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O casal está desaparecido desde domingo (24), quando deixou uma confraternização com amigos em uma embarcação para navegar. Eles estavam nas proximidades da Praia das Pontas das Canas, em Ilhabela. De acordo com relatos iniciais, os dois saíram por volta das 16h e não informaram o destino ao grupo.