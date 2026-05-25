Catarata

Em Taubaté, 1.280 pacientes aguardam na fila de espera para realizar cirurgia de catarata. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Richardson da Padaria (União), que preside o Legislativo.

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Fila

Segundo a Prefeitura, há pacientes aguardando agendamento desde janeiro de 2025. Das pessoas na fila de espera, 1.166 têm mais de 60 anos.