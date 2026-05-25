Catarata
Em Taubaté, 1.280 pacientes aguardam na fila de espera para realizar cirurgia de catarata. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Richardson da Padaria (União), que preside o Legislativo.
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Fila
Segundo a Prefeitura, há pacientes aguardando agendamento desde janeiro de 2025. Das pessoas na fila de espera, 1.166 têm mais de 60 anos.
Rede
Ainda de acordo com a Prefeitura, "as cirurgias de catarata são realizadas no âmbito da rede estadual de saúde". No ano passado, por exemplo, 891 pacientes da cidade foram atendidos por meio do Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo).
Mutirão 1
A Prefeitura afirmou ainda que, "atento à crescente demanda e à necessidade de redução das filas de espera", o município tem "interesse em colaborar de forma complementar, por meio da realização de mutirões de cirurgias de catarata, como estratégia para ampliar o acesso e conferir maior celeridade ao atendimento da população.
Mutirão 2
A Prefeitura acrescentou que "a iniciativa encontra-se atualmente em fase de planejamento e estruturação, envolvendo estudos técnicos, análise de viabilidade operacional, definição de fluxos assistenciais e estabelecimento de critérios de atendimento".