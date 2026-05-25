O motociclista Roberto Henrique Godoi Junior, de 40 anos, morador de São José dos Campos, morreu após ser atingido no pescoço por uma linha com cerol enquanto trafegava de moto em Garça, no interior de São Paulo.

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O caso aconteceu no fim da manhã de domingo (24), na região de acesso ao Jardim Adrianita, nas proximidades do Jardim São Benedito. A vítima seguia de motocicleta quando foi atingida pela linha cortante, sofrendo ferimentos graves.